Día de la Mujer: reflexionar para construir igualdad

8 de marzo, llegó la fecha y son muchos los mensajes que se leen, ven y escuchan con respecto al Día Internacional de la Mujer.

Es una fecha por demás significativa, que cala en lo más profundo de la sociedad en su conjunto.

Algunos lo toman como un día de festejos; otros, de conmemoración. Me inclino por lo segundo, ya que nos invita a la reflexión y al análisis de cómo viene evolucionando el tema de los derechos de las mujeres y hacia dónde se está dirigiendo.

Algunas organizaciones parecen no haber entendido el leitmotiv y le dan un tinte político, llevándolo hacia la izquierda o hacia la derecha, al imperialismo o al antiimperialismo, a capitalistas o anticapitalistas.

No creo que se trate de eso, de “ellos” o “nosotros”.

Se trata, más bien, de dar igualdad de condiciones. Y eso se construye día a día, hora tras hora: desde lo que creemos más insignificante hasta las acciones globales.

El leitmotiv del Día Internacional de la Mujer 2026 es «Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas» Este tema se centra en la protección legal de derechos fundamentales, como el acceso a la educación, la igualdad salarial y el derecho a una vida libre de violencia, así como en la implementación de leyes y políticas para lograr la igualdad de género.

Opino que, si bien hemos avanzado, aún nos queda mucho por hacer y depende del accionar diario de todos nosotros.

Desde el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la empatía y la educación.

Quizás, y ni tan quizás, deberíamos tomarnos este domingo 8 de marzo para reflexionar sobre nuestras acciones cotidianas y ser parte de ese cambio en pos de la igualdad de condiciones con nuestros pares. Por el simple hecho de ser parte de la construcción de una sociedad más justa y con mejores oportunidades.

¡Salud, mujeres!

Colaboremos, desde nuestra cotidianidad, con una sociedad más justa.

