Detenidos por intentos de hurto, un siniestro de tránsito y dos incendios en Salto

DETENIDO POR INTENTO DE HURTO.

A la hora 13:30 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de Avenida Benito Solari y Agustín Aschieri por una detención ciudadana. En el lugar se entrevistó con una mujer de 55 años, quien manifestó que, mediante las cámaras de seguridad de su comercio, observó que un cliente había guardado mercadería debajo de su ropa y pretendía retirarse sin abonar, siendo demorado. Se puso en conocimiento a Fiscalía de turno y se procedió al traslado del detenido, de 28 años. Se trabaja.

SINIESTRO DE TRÁNSITO.

Próximo a la hora 19:35 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de Rambla Costanera Norte y calle Néstor Campos Pierri por un siniestro de tránsito. En el lugar, el conductor de una moto Zanella Sapucai, de 19 años, que circulaba por Rambla Costanera Norte al Sur, resultó lesionado al ser colisionado por un auto Renault conducido por un joven de 18 años, que circulaba por Rambla Costanera Norte al Norte y pretendía girar hacia calle Néstor Campos Pierri.

Acudió ambulancia de EMI y, visto el lesionado por el médico a cargo, se le diagnosticó: “politraumatizado moderado, fractura en miembro inferior derecho”, siendo trasladado al Hospital Regional Salto.

DETENIDO POR INTENTO DE HURTO.

A la hora 19:55 de ayer, personal policial concurrió a un comercio ubicado en la intersección de calles Juan Manuel Blanes y 19 de Abril por intento de hurto. En el lugar se entrevistó con el responsable del local, de 33 años, quien manifestó que un cliente en estado de ebriedad intentó hurtar dos botellas de whisky, siendo demorado hasta el arribo de los efectivos policiales. Se puso en conocimiento a Fiscalía de turno y se procedió al traslado del detenido, de 46 años. Se trabaja.

INCENDIO EN CAMPO.

A la hora 20:30 de ayer, personal de PADO y de Bomberos concurrieron a la intersección de Avenida Manuel Oribe y Ruta 3 por incendio en un campo. En el lugar, personal idóneo trabajó en la extinción del fuego. No resultaron personas lesionadas ni pérdidas edilicias. Se trabaja.

INCENDIO EN CAMPO.

Próximo a la hora 21:10 de ayer, personal policial y de Bomberos concurrieron a calle Lorenzo Latorre (al final) por incendio en un campo. En el lugar, personal idóneo trabajó en la extinción del fuego. No resultaron personas lesionadas ni pérdidas edilicias. Se trabaja.

DETENIDO POR REQUISITORIA VIGENTE.

A la hora 00:55 de hoy, en la intersección de calles Luis Menoni y Martín Eryzaíncin, personal policial identificó a un hombre de 24 años. Corroborado en el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, el mismo tenía requisitoria vigente por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género, procediéndose a su detención. Se trabaja.