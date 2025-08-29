Detenidos por hurtos, rapiña y violencia en Salto: intenso accionar policial en las últimas horas

Hurto en interior de vehículo

En la mañana del 28 de agosto, próximo a la hora 07:10, la Policía acudió a calle Luis Menoni al 40 por un hurto en interior de vehículo.

En el lugar se divisó a dos hombres que se agredían en la vía pública, presuntos autores del hecho.

La víctima, una mujer de 43 años, denunció la falta de una rueda auxiliar y un piloto de lluvia de su vehículo. Con autorización del dueño de una finca lindera, se ingresó a la misma y se recuperaron los objetos sustraídos.

Ambos indagados, de 28 y 41 años, fueron detenidos por disposición fiscal.

Hurto en obra

Ese mismo día, a la hora 08:10, se denunció un hurto en una obra ubicada en calles Verocay y Candelaria Areta de Amorim.

Un hombre de 38 años constató la falta de varias herramientas y seis crucetas de andamios al llegar al lugar. La Policía trabaja en el hecho.

Desorden y persona detenida

A la hora 11:35, en calles Florencio Sánchez y Calle 6, se registró un episodio de apedreo y desorden.

Una joven de 22 años resultó lesionada por el impacto de una piedra, acusando a su vecino de 27 años como autor.

La Fiscalía dispuso la detención del hombre y la víctima fue trasladada al Hospital Regional Salto para constatar las lesiones.

Siniestro de tránsito en Piedras y Cervantes

En horas de la tarde, a las 14:05, un choque entre una camioneta Toyota y una moto Lifan en la intersección de Piedras y Cervantes dejó como saldo un joven de 21 años lesionado.

El conductor de la moto cayó al pavimento y fue diagnosticado por UCMS como “Politraumatizado, traumatismo de hombro izquierdo”, siendo trasladado al Hospital Regional Salto.

Persona requerida detenida

El 29 de agosto, a la hora 19:20, la Policía detuvo a un hombre de 29 años en calles Teófilo Córdoba y Unión, quien se encontraba requerido por Fiscalía.

Rapiña a repartidor

Ese mismo día, a la hora 23:40, un repartidor de 44 años denunció haber sido víctima de una rapiña en calle Agraciada y calle 2.

Según relató, al regresar en su moto Honda 70cc, fue abordado por tres hombres, uno de los cuales lo amenazó con un arma blanca, cortando la correa de su morral donde llevaba un POS marca Handy.

La víctima logró escapar y dar aviso al 9-1-1. Más tarde, la moto fue encontrada abandonada en una cuneta. Policía Científica trabaja en el caso.

Otro requerido por violencia doméstica

En la madrugada de hoy, a la hora 04:10, un hombre de 32 años fue identificado en calle Guaraní y Av. Feliciano Viera. Al verificar sus datos en el Sistema de Gestión y Seguridad Pública, presentó requisitoria por Violencia Doméstica, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes.