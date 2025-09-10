Detenido por violación de domicilio fue condenado a prisión y la Policía atendió múltiples hechos en Salto

Informe policial del 9 y 10 de septiembre en Salto

Detenido por violación de domicilio

El 9 de septiembre, próximo a la hora 06:45, la Policía concurrió a Avenida Pascual Harriague y Camino Ceibal tras el aviso de personas extrañas en los fondos de viviendas. En el lugar, un hombre de 41 años intentó huir por predios linderos pero fue interceptado y detenido.

Una mujer de 21 años manifestó que el detenido intentó abrir una ventana de su vivienda, mientras que un hombre de 61 años indicó que también intentó ingresar a otras casas de la zona.

El 10 de septiembre, en ampliación del parte, se informó que la Justicia condenó a M.J.A.R. como autor de un delito de hurto en grado de tentativa y un delito de violación de domicilio a tres meses de prisión.

Rapiña en un comercio

Ese mismo día, a las 10:15 horas, dos hombres armados ingresaron a un comercio en Avenida Benito Solari y mediante amenazas se llevaron $15.000, dándose a la fuga en una moto tipo 110.

Siniestros de tránsito

Se registraron varios siniestros con lesionados:

En la mañana del 9 de septiembre, una mujer de 27 años que conducía una moto Winner Orion resultó politraumatizada tras ser chocada por detrás por un auto que se fugó en Avenida Rodó y Charrúa.

En horas de la tarde, un conductor de 75 años colisionó con un vehículo estacionado en calle Rivera e Ituzaingó tras recibir un impacto en el parabrisas, resultando lesionado.

El 10 de septiembre, sobre las 17:30, dos motos colisionaron en By Pass y Avenida Harriague. Una joven de 20 años fue diagnosticada politraumatizada leve y trasladada al Hospital Regional, mientras que un joven de 18 años recibió diagnóstico de politraumatismo leve.

Daños y hurto en vehículo

En calle Zorrilla de San Martín y 19 de Abril, una mujer constató daños en su automóvil y el hurto de combustible. Intervino también Bomberos debido al derrame.

Detenidos por requisitoria vigente

A las 20:30 del 9 de septiembre, en pasaje K del barrio Horacio Quiroga, la Guardia Republicana detuvo a un hombre de 22 años con requisitoria por violencia doméstica y género. El detenido se desacató con los efectivos.

A la 01:45 del 10 de septiembre, en calle Atahualpa y Avenida Paraguay, se identificó a un hombre de 37 años que tenía requisitoria vigente por la Dirección de Investigaciones, siendo detenido.

Incendio en campo

En la madrugada del 10 de septiembre, Bomberos y Policía acudieron a Avenida Manuel Oribe y Ruta 3, donde trabajaron para extinguir un incendio en un predio rural. No hubo personas lesionadas.