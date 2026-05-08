Detenido mientras llevaba una moto robada: fue condenado por cinco hurtos

El 8 de mayo, un usuario se comunicó al Servicio de Emergencias 9-1-1 para denunciar el hurto de su moto, la cual se encontraba estacionada en el porche de una vivienda ubicada en calle Uruguay, a la altura del 2500.

Mientras personal policial concurría al lugar, los efectivos identificaron a un hombre de 29 años que circulaba llevando el vehículo denunciado, procediendo de inmediato a su detención. Del hecho fue enterada la Fiscalía de turno.

Culminadas las actuaciones, mediante oficio Nº 345/2026 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal y Adolescentes de Segundo Turno de Salto, por sentencia Nº 79/2026, se condenó a M.A.A.S. como autor penalmente responsable de cinco delitos de hurto, tres de ellos especialmente agravados.

Además, dos de los hurtos concurrieron fuera de la reiteración con dos delitos de violación de domicilio, uno de ellos en grado de tentativa, todo en régimen de reiteración rea

La Justicia dispuso para el condenado una pena de diecisiete meses de prisión efectiva

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