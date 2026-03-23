DETENCIONES Y HURTOS BAJO INVESTIGACIÓN EN SALTO

La Policía debió intervenir en diversos procedimientos durante las últimas horas, que incluyeron detenciones por desacato y el esclarecimiento de varios hurtos ocurridos en distintos puntos de la ciudad.

Policía de Salto deteniendo a un sospechoso / Foto: Diario EL PUEBLO / archivo

DETENIDOS POR INCUMPLIMIENTO Y DESACATO

Efectivos policiales acudieron a una vivienda en barrio Salto Nuevo tras un llamado por un problema familiar. Al arribar al lugar, identificaron a un hombre de 27 años que se encontraba incumpliendo medidas cautelares vigentes, las cuales le prohibían acercarse tanto a su padre como al domicilio.

Ante esta situación, se procedió a su detención. Durante el procedimiento, un segundo individuo de 29 años, acompañante del primero, adoptó una actitud desacatada y agresiva hacia los funcionarios actuantes, por lo que también fue detenido.

De lo ocurrido fue enterada la Fiscalía de 4º turno, continuándose con las actuaciones correspondientes.

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HURTO EN COMERCIO: DELINCUENTE QUEDÓ REGISTRADO EN CÁMARAS

Personal policial concurrió a un comercio ubicado en la zona Este de la ciudad, tras la denuncia de un hurto.

En el lugar, el propietario —un hombre de 37 años— manifestó que se había retirado del local sobre las 12:30 y, al regresar en horas de la tarde, constató daños en la puerta de madera. Al revisar las cámaras de seguridad, observó a un individuo ingresar al comercio y dirigirse directamente a la caja registradora, de donde sustrajo dinero en efectivo.

La denuncia fue formalizada y se trabaja intensamente en la identificación del autor.

HURTO EN VIVIENDA: SE LLEVARON UN TELEVISOR SIN FORZAR ACCESOS

En otro hecho, registrado en la zona norte de la ciudad en horas de la mañana, una mujer de 40 años denunció el hurto de un televisor Smart TV de 65 pulgadas, el cual se encontraba en la barbacoa de su vivienda.

Según indicó la damnificada, los autores habrían ingresado al predio sin provocar daños visibles, lo que sugiere que actuaron con destreza.

La Policía recepcionó la denuncia y se encuentra trabajando para esclarecer el caso.

Las autoridades continúan con las investigaciones en curso para dar con los responsables de estos hechos.

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