Detención ciudadana, robos y hurto en comercio: tres casos en pocas horas

En las últimas horas se registraron tres intervenciones policiales en distintos puntos de la ciudad, involucrando delitos contra la propiedad y una detención ciudadana.

El primero de los hechos tuvo lugar en la intersección de calles 19 de Abril y Arregui, donde un llamado al Servicio de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una detención ciudadana. En el lugar, un hombre manifestó que sorprendió a dos individuos llevándose la moto de su compañera de trabajo, por lo que junto a otro colaborador les dieron seguimiento, logrando detener a uno de ellos, de iniciales M.A.P., de 23 años. El segundo implicado, un menor de 15 años de iniciales J.L.R., fue detenido posteriormente en calle Agraciada.



Personal policial se dirigió luego a calle Santos Errandonea, entre Brasil y 19 de Abril, donde se entrevistó con la propietaria del birrodado, quien denunció el hurto de una moto marca Baccio PX, sin empadronar. Según indicó, el vehículo fue sustraído mediante daños en la traba de fábrica y en el candado de seguridad. Enterada Fiscalía de turno, ambos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales. Se continúa trabajando en el caso.



Por otra parte, efectivos concurrieron a una vivienda en construcción ubicada en calle Washington Beltrán al 500, donde el denunciante expresó que se había retirado del lugar días atrás y, al regresar, constató el hurto de diversas herramientas y una puerta. Se investiga el hecho para su esclarecimiento.

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Finalmente, en un local comercial situado en la intersección de calles Diego Lamas y Dr. José Raffo, personal policial intervino ante la demora de una mujer de 51 años, de iniciales R.S.G., quien intentó retirarse del establecimiento sin abonar mercadería. Tras ser retenida por el personal de seguridad, fue puesta a disposición de Fiscalía y trasladada a una dependencia policial.

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