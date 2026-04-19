Destino Salto se proyecta en Expo Turismo 2026

Destino Salto se proyecta a nivel nacional en la Expo Turismo 2026

En el marco de la Expo Turismo 2026, que se desarrolla en el predio del LATU, el Gobierno de Salto realizó el lanzamiento oficial de “Destino Salto”, una propuesta integral que busca posicionar al departamento como uno de los principales polos turísticos del país, destacando especialmente su temporada termal y su amplia oferta de experiencias.

La coordinadora de Inversiones del Gobierno de Salto, Cra. Vera Facchín, valoró el lanzamiento como un momento especialmente significativo y señaló que “para nosotros es muy especial estar presentando Destino Salto, porque si tuviéramos que definir lo mejor de Uruguay en un solo lugar, ese sería Salto”. En ese sentido, explicó que el departamento combina múltiples identidades: “es el Salto del deporte con figuras como Cavani y Suárez, el Salto citrícola, el Salto del río Uruguay, de la energía renovable y de la producción”.

Facchín destacó que Salto se posiciona como un destino ideal para escapadas cortas, adaptándose a las nuevas tendencias del turismo, y subrayó que “es un destino cercano, accesible y con una oferta muy completa”. En particular, remarcó el lanzamiento de la temporada termal, con aguas que superan los 40 grados provenientes del Acuífero Guaraní, parques acuáticos y una infraestructura turística consolidada que abarca desde campings hasta hoteles cinco estrellas.

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Asimismo, informó que se trabaja en nuevos productos turísticos, como el futuro vademécum de las aguas termales, que permitirá fortalecer y transformar la oferta del destino. También resaltó la diversidad de propuestas que ofrece el departamento, incluyendo turismo aventura, pesca deportiva, buceo en canteras, turismo de compras, producción y una rica agenda cultural.

En cuanto a la conectividad, Facchín destacó la ubicación estratégica de Salto, señalando que “se encuentra perfectamente conectado por rutas nacionales y también por vía aérea, a 40 minutos de Montevideo y con conexión con Buenos Aires a través de Concordia”, lo que refuerza su atractivo tanto para visitantes como para inversores.

Por su parte, el intendente de Salto, Carlos Albisu, agradeció la presencia de operadores turísticos, representantes de distintos departamentos y de la Cámara de Turismo, y manifestó que “para nosotros es un placer poder trabajar junto a ustedes y seguir construyendo este camino en conjunto”.

Albisu subrayó la importancia de promover activamente el destino y afirmó que “tenemos que empezar a contarle a la gente, a los operadores y a los potenciales visitantes lo que es Salto. Estamos orgullosos, pero también sabemos que tenemos que salir a mostrarlo, a decirlo y a que lo vivan”.

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