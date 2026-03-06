Destacada actuación de tenistas en torneo del Paysandú Golf Club

Federica Maldini y Juan Ganón se destacaron en el torneo disputado en el Paysandú Golf Club, logrando semifinales en singles y grandes resultados en dobles.

Salteños con importantes resultados.

Los tenistas Federica Maldini y Juan Ganón tuvieron una destacada participación en el torneo disputado los días 23, 24 y 25 de febrero en las instalaciones del Paysandú Golf Club, dejando en alto el nivel del tenis local con muy buenos resultados tanto en singles como en dobles.

Durante tres jornadas de intensa competencia, el certamen reunió a jugadores de diferentes puntos de la región, generando un escenario competitivo que permitió ver encuentros de gran nivel. En ese contexto, los representantes lograron avanzar en las distintas instancias del torneo, mostrando solidez en su juego y un gran rendimiento dentro de la cancha.

- espacio publicitario -

En el caso de Federica Maldini, su actuación fue sobresaliente. La tenista alcanzó las semifinales en la modalidad de singles, tras superar exigentes compromisos en las rondas previas. Además, logró coronar una excelente participación en la modalidad de dobles, donde se consagró campeona luego de una destacada campaña junto a su compañera, demostrando un gran entendimiento en la cancha y una sólida performance durante todo el certamen.

Por su parte, Juan Ganón también tuvo un muy buen desempeño en el torneo. En singles consiguió avanzar hasta la instancia de semifinales, tras protagonizar partidos muy disputados frente a rivales de buen nivel. En dobles, en tanto, alcanzó la final del campeonato, quedándose finalmente con el título de vicecampeón luego de un encuentro muy parejo.

Los resultados obtenidos por ambos tenistas reflejan el crecimiento y el buen momento que atraviesan, producto del trabajo y la dedicación que vienen desarrollando en su preparación deportiva. Este tipo de torneos, además, representan una valiosa instancia para sumar experiencia competitiva y continuar evolucionando dentro del circuito regional.

La participación en el certamen del Paysandú Golf Club dejó un balance muy positivo para los jugadores, quienes lograron destacarse entre un buen número de competidores. De esta manera, continúan consolidando su presencia en este tipo de competencias y sumando logros que motivan a seguir creciendo en la disciplina.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/94pj