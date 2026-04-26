Destacada actuación de atletas salteños en Argentina

Buena actuación de atletas salteños en Provincial de Atletismo U20 en Concepción del Uruguay, con miras a un buen proyecto de la disciplina en Salto.

Pía Barrios, de 14 años, y Hugo Pereira, de 41, estuvieron presentes en las pruebas de 2500 metros llanos y 5000, respectivamente, como base de marca para futuras competencias nacionales e internacionales.

Más allá de ambos atletas de diversa edad, en este provincial compitieron más de 120 atletas argentinos, de Paysandú y de Salto, promoviendo también que el encuentro sea algo más que un torneo regional, sino que tenga trascendencia internacional.

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El destacado entrenador concordiense Enrique Da Costa, que entrena a los chicos salteños, lo hace en la pista de Concordia, teniendo estos que viajar de 2 a 3 veces por semana a la vecina orilla a entrenar, ya que en Salto aún no se encuentra predio o pista disponible para practicar la disciplina.

Es por eso que familiares de Pía y Hugo, junto a otros profesores salteños y Enrique, planean un proyecto de atletismo para jóvenes en una futura pista o predio en Salto que pronto se dará a conocer.

Diario El Pueblo charló con Pía Barrios, la joven salteña que, post competencia, expresó: “Me fue bastante bien, la idea era hacer otro mejor tiempo, pero no había mucha competencia, y este año es la primera que tengo, porque en el verano estuvimos compitiendo, pero entrenando, pero sin hacer competencia ni nada de eso”.

Barrios añadió: “Desde chiquita me gustó ir a ver partidos de Nacional en fútbol, y después mi padre le pidió a un compañero para que me pudieran federar por Nacional y la verdad que muy bien, hasta hay veces que mandan comunicados y dicen por WhatsApp toda la información sobre los torneos y está re bueno”.

Pía finalizó: “Quedan varias competencias en el año, el año pasado salí campeona nacional, y este año voy a intentar hacer mejor tiempo y repetir lo del año pasado. Además, invito a que, en lo posible, se sumen más niños; estamos intentando hacer un proyecto para que mi entrenadora uruguaya entrene niños y jóvenes entre 12 y 15 años”.

El Nacional argentino se disputará el fin de semana del 9 y 10 de mayo, donde nuevamente salteños dirán presente en la misma ciudad de Concepción del Uruguay, teniendo en cuenta también el calendario de nacionales uruguayos en diversas categorías.

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