Después del lanzamiento se vienen los partidos…

Este próximo sábado comenzará una nueva temporada de la LIFFA, la liga que nuclea a futbolistas mayores de 35 años y que año tras año sigue creciendo tanto en cantidad de equipos como en infraestructura.

La competencia tendrá actividad en Serie A y Serie B, divisional que esta temporada suma nuevos clubes que buscarán abrirse camino en el certamen. Justamente la Serie B —como la denomina oficialmente la organización— tendrá un atractivo especial, ya que el sistema de competencia contempla un ascenso directo a Primera División para el 2027, además de un segundo cupo que se definirá mediante un sistema especial de disputa.

Uno de los aspectos más destacados de este 2026 es la incorporación de nuevos escenarios deportivos. Entre ellos, el complejo del Salto Uruguay, que se suma como sede para la actividad, y el predio que utiliza la agremiación de municipales, ubicado en la zona del aeropuerto de Nueva Esperides, ampliando así la infraestructura disponible para la competencia.

Pero sin dudas, lo que genera mayor expectativa es la presencia de varias figuras del fútbol salteño que hasta hace muy poco militaban en la Divisional A. Algunos incluso vienen de consagrarse campeones la pasada temporada —como ocurrió en Club Ferro Carril— y ahora estarán defendiendo camisetas en el fútbol para mayores de 35 años mientras aguardan el inicio del certamen oficial de la Liga Salteña.

Para muchos jugadores, la LIFFA será una forma de “encender motores” y mantenerse en ritmo competitivo, en un año que promete ser especial por el constante ida y vuelta de protagonistas entre el fútbol salteño tradicional y esta liga para mayores de 35 años.

El puntapié inicial será este sábado en distintos escenarios de la ciudad, dando comienzo a una temporada que se extenderá durante todo el año y que, como ya es costumbre, combinará competencia, experiencia y el reencuentro de grandes nombres del fútbol local dentro de la cancha.

LIFFA SALTO

TORNEO APERTURA 2026 – FECHA 1

SALTO URUGUAY

13:45 – LIVERPOOL vs GLADIADOR (Serie A)

R López – N. Baratta – J. Blanco

15:30 – SALADERO vs SALTO URUGUAY (Serie A)

N Baratta – R López – J. Blanco

17:15 – POLICIAL FC vs JUVENTUS (Serie B)

J. Blanco – R. López – N. Baratta

ADEOMS

13:45 – VJ SENIOR vs LA CAFETERA (Serie A)

J. Fernández – G. Rodríguez – A. Martinez

15:30 – TORNERÍA UNIÓN vs ADEOMS (Serie B)

A. Martinez – J. Fernández – G. Rodríguez

17:15 – LA ACADEMIA vs HINDÚ (Serie B)

G. Rodríguez – J. Fernández – A. Martinez

COMPLEJO ARSENAL

13:45 – FÉNIX vs PROGRESO (Serie B)

O. Nuñez – P. Rebollo – P. Sena

15:30 – SAN ISIDRO A vs DANUBIO (Serie B)

F. Samit – P. Rebollo – P. Sena

CAMPUS REMEROS

13:45 – ORSO BIANCO vs LA REPÚBLICA (Serie A)

R. Ferreira – C. Sosa – G. Rodríguez

15:30 – REMEROS vs SAN ISIDRO B (Serie A)

C. Sosa – R. Ferreira – G. Rodríguez

