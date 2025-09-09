Desestimaron el reclamo de Salto Uruguay

- espacio publicitario -

En 24 horas, Gladiador sumó 6 puntos y tomó la punta: ¡friolera de un querer!

Gladiador quiso reclamar los puntos a Sud América, porque en el partido jugado el 10 de agosto por la primera fecha del Campeonato Salteño en la Divisional «A», el equipo del Barrio Williams incluyó un jugador presuntamente mal habilitado. Y estaba inhabilitado nomás.

Gonzalo Trindade había sido expulsado en la última fecha del Torneo de la «B» frente a Santa Rosa en el 2024. El hecho es que arribó al duelo ante Gladiador con pena pendiente. No la cumplió.

Gladiador quiso reclamar y reclamó. Ayer a la noche en el Consejo Superior se dio lectura al fallo del Tribunal Arbitral, quien le otorgó la razón. Los puntos a manos de Gladiador, por lo que pasó a convertirse en el nuevo puntero de la «A».

El domingo a la tarde, Gladiador quiso ganarle a Ferro Carril y le ganó en el Dickinson, cuando a pocos minutos del final, Agustín Panza metió una hermosa comba para tornar estéril la chance de rechazo de Leo Fagúndez.

Por lo tanto, lo de Gladiador… ¡la friolera de un querer! Quiso por dos y en 24 horas rescató 6 puntos. El resultado final pasa a ser de 6 a 3, de acuerdo a las disposiciones en este caso.

Cuando se le concede beneficio al reclamante, el scorer final es de tres goles más que los convertidos porque el que venció en la cancha.

❌ Desestimaron a Salto Uruguay

No solo fue la noche en que Gladiador se quedó solo en la punta. También a la cuenta del Tribunal Arbitral, pronunciándose por la protesta de Salto Uruguay contra Libertad.

Al momento de jugarse el partido, dos jugadores de Libertad continuaban administrativamente perteneciendo a Progreso y Arsenal. Sus nombres no fueron remitidos al sistema que los habilita.

El Tribunal entendió que el error administrativo de la Liga Salteña de Fútbol no puede convertirse en factor que agreda la cuestión deportiva de Libertad. Se considera que el error es imputable a la Liga y no al club de Cien Manzanas. Por lo tanto, el resultado de empate se mantiene.

📑 Los casos puntuales

En el Consejo Superior no faltó la lectura oficial de las tres sanciones:

Mauro de Mora (Ceibal) : 15 días de sanción.

: 15 días de sanción. Matías Núñez : 2 partidos.

: 2 partidos. Lautaro Fernández (Ferro Carril): sin sanción, desde el momento que se demostró la inocencia en su actitud de cancha, contrariando lo puntualizado a manera de casual por parte del árbitro Fernando López.

IMG-20250908-WA0098.jpg

Mauricio Apatíe (Arsenal), Federico Suárez (Salto Nuevo) y Diego Fagúndez (Ceibal), ayer a la noche en el Consejo Superior de la Liga. La asistencia del presidente de Salto Nuevo fue puntual. Cortó grueso en relación al Tribunal de Penas. El lunes que viene los delegados se pronunciarán.

📅 Con la quinta fecha que viene

Nacional y Ferro en cancha propia; el campeón con rumbo al Dickinson

El domingo que viene, para jugarse la quinta fecha de la primera rueda del Campeonato Salteño de la Divisional «A».

Nacional será local en su cancha y Ferro Carril en la suya, mientras el actual Campeón Salteño, Universitario, con rumbo al Dickinson para enfrentar a Ceibal en el partido de fondo.

El puntero Gladiador será preliminarista en Nacional y Libertad será locatario en el Merazzi ante Arsenal.

🏟️ Campo de juego: NACIONAL

Hora 14: Hindú vs Gladiador.

Hora 16.15: Nacional vs Salto Uruguay.

🏟️ Campo de juego: PARQUE LUIS T. MERAZZI

Hora 14: Libertad vs Arsenal.

Hora 16.15: Ferro Carril vs River Plate.

🏟️ Campo de juego: PARQUE ERNESTO DICKINSON

Hora 14.30: Sud América vs Salto Nuevo.

Hora 16.45: Universitario vs Ceibal.

⚖️ Salto Nuevo le retiró la confianza al Tribunal de Penas

Pidió destitución de sus miembros.

La delegación de Hindú solicitó audiencia al Tribunal de Penas y al Colegio de Jueces. Igualmente, la delegación de Salto Nuevo apuntó en la misma dirección.

Pero lo de Salto Nuevo fue de mayor elevación incluso en materia de postura, desde el momento que le retiró la confianza al Tribunal de Penas, a partir de determinados fallos surgidos desde ese ámbito.

A la sesión del Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, acudió el propio presidente de Salto Nuevo, Federico Suárez, quien pidió la destitución de los integrantes del Tribunal.

En el caso del Colegio de Jueces, Salto Nuevo rechazó de plano determinadas situaciones de juego en el partido ante Libertad, y sobre todo un evidente penal no sancionado por el árbitro Andrés Píriz.

El lunes próximo en el Consejo Superior, se procederá a votar la solicitud de Salto Nuevo. Se trata de avalar o rechazar la continuidad del Tribunal de Penas.

🚫 Ellos, los expulsados

David Silva (Libertad)

Flavio Cabrera (Salto Uruguay)

Héctor Cabrera (Hindú)

Maycon Rodríguez (DT de Hindú)

En el caso de Hindú, la solicitud de caja de auxilio para el jugador Gastón Elgarte, que frente a Universitario acusó una tan delicada como dolorosa lesión en uno de sus ojos.

Tendrá quince días de reposo, antes de ser sometido a una intervención quirúrgica.