Desde la certeza del presidente de la Liga

«Nada es casual con este sentido de pertenencia»

Salto es finalista en Sub 18. Salto es finalista en Mayores. Es un tiempo de recompensa. Pero un capítulo está pendiente. Bien se sabe cual es. El presidente de la Liga Salteña de Fútbol analizó el presente de las selecciones locales, apeló al respaldo del aficionado para la cita del sábado y reafirmó la confianza en un plantel que busca repetir la gloria histórica.

En el fútbol, como en la vida, los resultados suelen ser la cosecha de una siembra silenciosa. Para Luis Alberto Arreseigor, el presidente de la Liga, el éxito no es una cuestión de azar, sino de estructura. Al observar el presente de los combinados locales, el dirigente es tajante: hay que mirar las raíces.



EL VALOR DE LA ESTRUCTURA

«Cuando suceden estas situaciones, hay que pensar en las razones que la generan», reflexionó Arreseigor, poniendo el foco en el trabajo invisible que sostiene el protagonismo deportivo. Para él, la clave reside en la sinergia entre los «clubes, los cuerpos técnicos y los colaboradores» que, junto a los sponsors, blindan el proyecto. «Nada es casual, con este sentido de pertenencia», apuntando a EL PUEBLO desde esta convicción. Cuando Salto ganó la triple corona en el 2015, para Luis Alberto fue cosa de nunca antes. Pero ahora, reflota esa chance. Como en el 2020 también….

«Este año queremos repetir. Sostener la entrega y la capacidad hasta lo último. A este plantel no le falta conciencia; por eso, el crédito está abierto», aseguró el presidente, dejando claro que la ambición sigue intacta.



EL LLAMADO A LA TRIBUNA

Sin embargo, Arreseigor sabe que el apoyo logístico y el talento en cancha necesitan un tercer elemento: «el calor de la gente». Con vistas al partido de este sábado, el dirigente hizo un llamamiento al corazón del hincha, pero también a su bolsillo, explicando con transparencia la realidad financiera de la Liga.

El costo será de 300 pesos, tanto de forma anticipada como en ventanilla.

«A mayores costos, la necesidad de recaudar; esto es así», explicó sin rodeos, apelando a la comprensión del aficionado ante los desafíos operativos.

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EL SUEÑO COMPARTIDO

Para el presidente, el estadio no solo debe estar lleno por una cuestión de taquilla, sino por una cuestión de mística. La «victoria final» no es solo un trofeo en una vitrina, sino el resultado de una comunión entre dirigentes, jugadores y pueblo.

«Creemos en la adhesión del aficionado. Soñamos que sea lo que nos falta: la victoria final entre todos». El sábado, la pelota rodará, pero a cuenta del presidente, el partido ya se empezó a jugar en la identidad y el compromiso de cada salteño. La misión del sábado es la penúltima misión. Ganar para abonar el terreno, mientras es capaz de cimentarse más que nunca, el foco de mira del presidente, en eso de sostener la entrega y la capacidad hasta lo último. De eso se trata. De eso.

En la hora del Fútbol Femenino; Hay que ir eligiendo: es Tigre o es Huracán

El 2º Campeonato Salteño de Fútbol Sala Femenino entra en su etapa de definiciones más intensas.

Tras una jornada de cruces decisivos, ya se conocen los nombres de los dos equipos que buscarán la recompensa en los Play Offs. Tigre y Huracán han sellado su pasaje a la final, dejando en claro que la ambición y el buen juego son el denominador común de este presente deportivo.



EL CAMINO A LA DEFINICIÓN

La actividad reciente dejó dos realidades distintas en el parqué, pero con el mismo premio para las ganadoras:

Tigre (12) – CAAS (0)- Con una exhibición de contundencia y un despliegue táctico abrumador, Tigre no dejó dudas sobre su favoritismo. Un marcador de 12-0 que exime de mayores comentarios y posiciona al equipo como una verdadera fuerza ofensiva de cara a la final.

Huracán (5) – Paso del Bote (4)- En la otra cara de la moneda, la paridad fue la protagonista. En un encuentro vibrante, de ida y vuelta constante, Huracán logró imponerse por la mínima diferencia en un cierre no apto para cardíacos, demostrando temple para sostener el resultado ante un aguerrido Paso del Bote.



PARA SABERLO BIEN

Todo está dispuesto para que el fútbol sala femenino de Salto viva su noche especial. Tigre y Huracán se verán las caras en un duelo que promete técnica, estrategia y la entrega propia de quienes visten estas camisetas.

Tigre vs. Huracán

Fecha: Jueves 9 de abril

Hora: 21:30 hs.

Escenario: Gimnasio del Club Salto Uruguay

Televisación: En vivo por Cablevisión

Será una cita imperdible para el aficionado, donde se definirá quién se queda con el título de los Play Offs en una disciplina que no para de crecer. ¡La invitación está hecha!

Le hizo un gol a Salto y ahora Ferro lo suma

Cuando promediaba el segundo tiempo, JEAN MICHELL PALACIO metió el frentazo que terminó quemando las piolas del arco salteño. Esta vez no hubo resistencia posible desde Nicolás Sánchez. Frente a situaciones como estas, siempre es posible adjudicar responsabilidad o imperfección a los zagueros, o al sistema de control, o los roles en pro de la composición defensiva. Pero sucede que el mérito fue de Palacio a cuenta de Río Negro. Más después, la hora de los penales. Pero si del defensa fraybentino se trata, un giro en el destino, desde el momento que pasó a sumarlo Ferro Carril, con la mira puesta en una temporada a la que no le faltará exigencia. Desde su sitio oficial en Internet, la Comisión Directiva que preside el Dr César Signorelli, anunció la incorporación de quien supo defender a Salto Fútbol Club en la temporada 2021, con la orientación técnica de Joaquín Burutarán y Maximilano Summers. De lo que no hay dudas: Ferro integró un defensa clase «A». Michell Palacio lo es.

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