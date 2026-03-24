Desde este martes y hasta el viernes Plaza Rural ofrece más de 27 mil vacunos

Los días 24, 25, 26 y 27 de marzo desde el Hotel Cottage, Plaza Rural vuelve a ofrecer una sobresaliente oferta en volumen y calidad, con las mejores condiciones de compra del mercado y con la financiación del Banco de la República.

Son 27.706 vacunos y 150 lanares los que integran la oferta Plaza Rural en el Remate 319. Con transmisión a través de Campo TV o por streaming en nuestra página de Instagram, Facebook, Youtube y a través de nuestra web www.plazarural.com.uy.

Los lotes ya se pueden ver en la página web para observar la calidad de los ganados que se ofrecen, analizar los datos y realizar preofertas. Plaza Rural recomienda usar PRIA, herramienta clave para agilizar las consultas e información de los remates para nuestros clientes, desarrollada con Inteligencia Artificial, todo a través de la plataforma de WhatsApp, donde se podrá consultar variada información de los remates, con un simple audio o texto, todo por el número 092 77 11 99.

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Como es tradicional, en Plaza Rural los vendedores cobran al contado, sin descuentos financieros. Y también se debe precisar que este nuevo beneficio para los vendedores no afecta las tradicionales condiciones financieras a las que acceden los compradores de 90, 120 o 180 días, que pueden extenderse hasta cuatro años en el caso de los vientres, con crédito aprobado por el Banco de la República.

📊 Oferta de Plaza

Día Detalle Martes 24 desde la hora 9 10.783 terneros Miércoles 25 desde la hora 9 3.305 terneras; 2.112 vaquillonas de 1 a 2 años y 367 vaquillonas de más de 2 años Jueves 26 desde la hora 9 2.116 novillos de 1 a 2 años; 136 mixtos de más de 1 año; 1.009 novillos de 2 a 3 años; 568 novillos de más de 3 años; 57 Holandos; 1.296 vacas de invernada y 1.154 piezas de cría Viernes 27 desde la hora 9 150 ovejas de cría; 2.671 terneros y terneras; 1.828 vientres preñados y 304 vientres entorados

⚙️ Condiciones

Los compradores disponen de 90 a 120 días libres de intereses para el pago.

Para los vientres, el plazo puede ser de hasta 180 días para quienes cuenten con el crédito ya concedido por el Banco de la República. El BROU, que administra los negocios, puede conceder mayores créditos, que llegan hasta cuatro años, de acuerdo con las categorías del lote que se adquiere. Consulte con los escritorios de Plaza Rural cómo disponer del CRÉDITO PLUS o acceder al FIDEICOMISO EXPRESS del BROU de hasta U$S 70.000. Está disponible el Fideicomiso Ganadero Plaza Rural, cuyas condiciones pueden conocerse en diálogo con cualquiera de los escritorios integrantes del consorcio.

Está vigente el “Ganado protegido”, que brinda beneficios para quien vende, como especialmente para quien compra.

Mediante la Preoferta, los interesados pueden gozar de beneficios en descuentos en la compra. Para ello deberán realizar su planteo con antelación a la entrada del lote para ser rematado.

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