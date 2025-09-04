back to top
Desde EL PUEBLO y con ellos Un todo del voleibol

Eleazar "Chito" Silva
Por Eleazar "Chito" Silva
🏐 En este caso se trata de las finales en la Divisional B, Campeonato Salteño 2025 en la rama femenina. A renglón siguiente en masculino. Los equipos que se situaron en los puestos de vanguardia, y en cada caso, quienes desde la acción alcanzaron respuesta. Desde EL PUEBLO, una manera de pasar revista en cada caso.

🏀 Básquetbol

La sesión de la Liga Salteña de Básquetbol y la confección del calendario de partidos que se vienen en categorías formativas, tanto a nivel masculino como en femenino. Con todos los partidos en los escenarios donde se jugarán. La propuesta está abierta de par en par… y al aro mientras a nivel de Primera División, la mira apuntando al Campeonato Salteño.

📅 FORMATIVAS SERIE A-B

SerieHoraPartido
SERIE A U1418:30SALTO URUGUAY vs FERRO
SERIE B U1418:30NACIONAL vs UNIVERSITARIO
SERIE A U1620:00SALTO URUGUAY vs FERRO
SERIE B U1620:00NACIONAL vs UNIVERSITARIO

📅 FORMATIVAS SERIE A-B (Martes 9 de septiembre)

SerieHoraPartido
SERIE A U1819:30SALTO URUGUAY vs FERRO
SERIE B U1819:30NACIONAL vs UNIVERSITARIO

📅 Jueves 4 de septiembre

PartidoHora
FERRO CARRIL vs JUVENTUS19:00

📅 FORMATIVAS Femenino (Sábado 6 de septiembre)

RangoHoraPartido
U12 FEMENINO10:00JUVENTUS vs FERRO
U14 FEMENINO11:30JUVENTUS vs FERRO

📅 FORMATIVAS Masculino (Sábado 6 de septiembre)

RangoHoraPartido
U14 MASCULINO10:30CÍRCULO SPORTIVO vs NAUTICO
U16 MASCULINO12:00CÍRCULO SPORTIVO vs NAUTICO

⚽ La LIffa de Salto

La 2ª de la segunda. El sábado que viene la LIFFA (Liga de Fútbol Amateur), disputará la segunda fecha de la segunda rueda (Campeonato Clausura), en dos escenarios en paralelo.

📅 Complejo del Club Remeros Salto

HoraPartido
14:00La República vs Salto Uruguay
15:45Orso Bianco vs Remeros

📅 Complejo Arambarri

HoraPartido
14:00Liverpool vs San Isidro
15:45Gladiador vs La Cafetera

⏰ Libre: VJ 24 horas.

