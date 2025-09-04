Desde EL PUEBLO y con ellos Un todo del voleibol

- espacio publicitario -

🏐 En este caso se trata de las finales en la Divisional B, Campeonato Salteño 2025 en la rama femenina. A renglón siguiente en masculino. Los equipos que se situaron en los puestos de vanguardia, y en cada caso, quienes desde la acción alcanzaron respuesta. Desde EL PUEBLO, una manera de pasar revista en cada caso.

🏀 Básquetbol

- espacio publicitario -

La sesión de la Liga Salteña de Básquetbol y la confección del calendario de partidos que se vienen en categorías formativas, tanto a nivel masculino como en femenino. Con todos los partidos en los escenarios donde se jugarán. La propuesta está abierta de par en par… y al aro mientras a nivel de Primera División, la mira apuntando al Campeonato Salteño.

📅 FORMATIVAS SERIE A-B

- espacio publicitario / val.17-09-2025 -

Serie Hora Partido SERIE A U14 18:30 SALTO URUGUAY vs FERRO SERIE B U14 18:30 NACIONAL vs UNIVERSITARIO SERIE A U16 20:00 SALTO URUGUAY vs FERRO SERIE B U16 20:00 NACIONAL vs UNIVERSITARIO

📅 FORMATIVAS SERIE A-B (Martes 9 de septiembre)

Serie Hora Partido SERIE A U18 19:30 SALTO URUGUAY vs FERRO SERIE B U18 19:30 NACIONAL vs UNIVERSITARIO

📅 Jueves 4 de septiembre

Partido Hora FERRO CARRIL vs JUVENTUS 19:00

📅 FORMATIVAS Femenino (Sábado 6 de septiembre)

Rango Hora Partido U12 FEMENINO 10:00 JUVENTUS vs FERRO U14 FEMENINO 11:30 JUVENTUS vs FERRO

📅 FORMATIVAS Masculino (Sábado 6 de septiembre)

Rango Hora Partido U14 MASCULINO 10:30 CÍRCULO SPORTIVO vs NAUTICO U16 MASCULINO 12:00 CÍRCULO SPORTIVO vs NAUTICO

⚽ La LIffa de Salto

La 2ª de la segunda. El sábado que viene la LIFFA (Liga de Fútbol Amateur), disputará la segunda fecha de la segunda rueda (Campeonato Clausura), en dos escenarios en paralelo.

📅 Complejo del Club Remeros Salto

Hora Partido 14:00 La República vs Salto Uruguay 15:45 Orso Bianco vs Remeros

📅 Complejo Arambarri

Hora Partido 14:00 Liverpool vs San Isidro 15:45 Gladiador vs La Cafetera

⏰ Libre: VJ 24 horas.