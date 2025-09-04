Desde EL PUEBLO y con ellos Un todo del voleibol

🏐 En este caso se trata de las finales en la Divisional B, Campeonato Salteño 2025 en la rama femenina. A renglón siguiente en masculino. Los equipos que se situaron en los puestos de vanguardia, y en cada caso, quienes desde la acción alcanzaron respuesta. Desde EL PUEBLO, una manera de pasar revista en cada caso.
🏀 Básquetbol
La sesión de la Liga Salteña de Básquetbol y la confección del calendario de partidos que se vienen en categorías formativas, tanto a nivel masculino como en femenino. Con todos los partidos en los escenarios donde se jugarán. La propuesta está abierta de par en par… y al aro mientras a nivel de Primera División, la mira apuntando al Campeonato Salteño.
📅 FORMATIVAS SERIE A-B
|Serie
|Hora
|Partido
|SERIE A U14
|18:30
|SALTO URUGUAY vs FERRO
|SERIE B U14
|18:30
|NACIONAL vs UNIVERSITARIO
|SERIE A U16
|20:00
|SALTO URUGUAY vs FERRO
|SERIE B U16
|20:00
|NACIONAL vs UNIVERSITARIO
📅 FORMATIVAS SERIE A-B (Martes 9 de septiembre)
|Serie
|Hora
|Partido
|SERIE A U18
|19:30
|SALTO URUGUAY vs FERRO
|SERIE B U18
|19:30
|NACIONAL vs UNIVERSITARIO
📅 Jueves 4 de septiembre
|Partido
|Hora
|FERRO CARRIL vs JUVENTUS
|19:00
📅 FORMATIVAS Femenino (Sábado 6 de septiembre)
|Rango
|Hora
|Partido
|U12 FEMENINO
|10:00
|JUVENTUS vs FERRO
|U14 FEMENINO
|11:30
|JUVENTUS vs FERRO
📅 FORMATIVAS Masculino (Sábado 6 de septiembre)
|Rango
|Hora
|Partido
|U14 MASCULINO
|10:30
|CÍRCULO SPORTIVO vs NAUTICO
|U16 MASCULINO
|12:00
|CÍRCULO SPORTIVO vs NAUTICO
⚽ La LIffa de Salto
La 2ª de la segunda. El sábado que viene la LIFFA (Liga de Fútbol Amateur), disputará la segunda fecha de la segunda rueda (Campeonato Clausura), en dos escenarios en paralelo.
📅 Complejo del Club Remeros Salto
|Hora
|Partido
|14:00
|La República vs Salto Uruguay
|15:45
|Orso Bianco vs Remeros
📅 Complejo Arambarri
|Hora
|Partido
|14:00
|Liverpool vs San Isidro
|15:45
|Gladiador vs La Cafetera
⏰ Libre: VJ 24 horas.