Desde el 8 de setiembre vuelve el pago en efectivo en Termas del Daymán

En un comunicado oficial, el Gobierno de Salto anunció que, a partir del lunes 8 de setiembre, Termas del Daymán volverá a admitir pago en efectivo en boletería. La medida busca facilitar el acceso de los usuarios a uno de los principales centros turísticos del departamento y atiende un reclamo frecuente de los visitantes desde 2020.

La administración recuerda que el efectivo había sido suspendido en marzo de 2020 por la gestión anterior. Con este restablecimiento, el complejo suma una opción más a las ya disponibles: tarjetas de débito y crédito, y pago a través de redes de cobranza en todo el país.

El horario de funcionamiento de Termas del Daymán se mantiene de 8:00 a 22:00. Además, la actual administración —encabezada por el intendente Carlos Albisu— resolvió que el complejo permanezca abierto todos los días de la semana, incluidos los miércoles, revirtiendo el cierre semanal por mantenimiento que rigió durante la pandemia.

El Gobierno de Salto subrayó que estas decisiones apuestan a la comodidad del visitante, amplían las alternativas de pago y consolidan la oferta turística del departamento.