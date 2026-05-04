Desde el 18 de mayo, el inicio de la pretemporada

¡Qué pilcha, Salto Nuevo!

«A la pretemporada la iniciamos el 18 de mayo. Ahí arrancamos». El apunte de LUIS LIMA, el Director Técnico que llegó para Salto Nuevo este año. La decisión respecto a la fecha y con todo el plantel resuelto. Los que estaban y siguen, pero también los que se integraron a la ambición albiverde. En tanto, no ha faltado ocasión reciente para que en Salto Nuevo se presente «en sociedad» la indumentaria que lucirá en este 2026.

En la plazoleta del barrio, y a manera de rescate estas fotos y estos nombres, desde el sitio oficial de Salto Nuevo Fútbol Club.

Aparecen en un plano superior, MICHAEL ARANDA y KATRIEL SANSBERRO. En un segundo plano, MATÍAS SATTLER, ALEJO SÁNCHEZ (golero y ALEJANDRO «Pony» PINTOS.

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Salto Nuevo, al igual que River Plate, Libertad y Salto Uruguay, es de los que retornará oficialmente al fútbol, cuando despunte el Campeonato Salteño el 26 de julio. Habrán transcurrido 8 meses de inactividad. Es obvio que en el caso de Salto Nuevo, la ilusión pretende fortalecerse. Desde ahora. Desde ya.

Liga Salteña de Fútbol Sénior; Unión Don Atilio, IPRU, Magos y Gautron: ellos, los que mandan

Para el fútbol de la Liga Sénior, constituyó la cuarta fecha de la primera rueda. En cada una de las series, un líder. Con un aspecto a tener en cuenta: quienes puntean han ganado los cuatro partidos afrontados.

Goleadas que no faltaron. Por ejemplo. Unión Don Atilio en la «A», La Brigada en la «B», Daymán en la «C» y Paso del Bote en la «D». Se trata de repasar lo que pasó. De los partidos jugados, a la tabla general en cada una de las divisionales. La vigencia en pleno de la Liga Sénior.

Divisional «C»: Villa Teresa en el Vispo Mari, será segundo rival para Salto

(Foto: página oficial de Salto FC)

El fin de semana para el inicio del Campeonato de la Divisional «C» de la Asociación Uruguaya de Fútbol, con Salto debutando con derrota frente a Deportivo Colonia en condición de visitante. El equipo que orienta Matías Rosa fue transitorio 1 a 0 a favor, para que después padeciera los dos goles de un rival que terminó venciendo.

En la próxima fecha, Salto Fútbol Club será local en el Parque Juan José Vispo, restando definirse si será el sábado o domingo. Cuando se juegue la tercera fecha, Salto volverá a ser local, ,esta vez ante terremoto y en la cuarta de visitante otra vez. Por lo tanto, seis puntos que vienen que serán esenciales, para saber hasta dónde es posible este Salto Fútbol Club. En casa, la clave no es otra: vencer.

… y fueron campeones

Desde el año 2019, la Divisional «C» es parte de la escena. Los ascensos de equipos del Interior no han faltado, entre otros, Artigas y Paysandú. A este nivel, Salto está en el debe. Se trata de recorrer la historia, para descubrir quienes fueron alcanzando la misión de pegar el envión a la

Segunda División Profesional. Ese es el fin.

Año Campeón Director Técnico Equipos 2019 Rocha FC Gustavo Machado 18 2020 Uruguay Montevideo Gastón de los Santos 18 2021 Miramar Misiones Richard Pellejero 21 2022 Tacuarembó Gastón Machado 23 2023 Colón Martín Siri 24 2024 Artigas Carlos Bueno 26 2025 Paysandú Juan Ramón Silvera 27

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