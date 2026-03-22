Desarrollo y empleo: un desafío estructural

Diputados impulsan medidas para generar empleo en Salto, atraer inversiones y fortalecer sectores productivos ante una crisis estructural en el litoral norte.



Diputado Partido Nacional

2025-2030

El desafío del desarrollo en el interior del país —y particularmente en Salto— no admite diagnósticos livianos ni respuestas improvisadas. Desde nuestra banca en la Cámara de Diputados, asumimos con claridad que el problema del empleo no es coyuntural: es estructural, persistente y exige una estrategia integral que combine legislación, gestión y articulación territorial.

Salto refleja, en buena medida, las tensiones del litoral norte: una economía con enorme potencial productivo, pero con dificultades para generar empleo estable y de calidad. Sectores históricos, como la citricultura y la industria frigorífica, atraviesan ciclos de incertidumbre, mientras que nuevas oportunidades —como la logística, el turismo o la innovación tecnológica— avanzan más lento de lo necesario.

Frente a este escenario, el rol del Parlamento no puede limitarse a la discusión abstracta. Debe ser una herramienta activa para destrabar, impulsar y defender iniciativas concretas. En ese sentido, hemos trabajado en varios frentes.

Por un lado, impulsando proyectos que promuevan la contratación de mano de obra local, especialmente en zonas con mayores dificultades. No se trata de medidas aisladas, sino de generar incentivos que alineen la inversión con el desarrollo territorial. El país necesita crecer, pero ese crecimiento también debe sentirse en el interior.

Por otro, insistiendo en la necesidad de apoyar a los sectores productivos que sostienen buena parte del empleo en Salto. Cuando una industria se debilita, no solo se pierden puestos de trabajo: se resiente todo el entramado social y económico. Por eso, hemos reclamado políticas claras, previsibilidad y respaldo real para quienes producen y generan valor.

Al mismo tiempo, estamos redoblando esfuerzos en la búsqueda activa de inversiones, dialogando con actores públicos y privados, dentro y fuera del país, para atraer oportunidades concretas a Salto. No alcanza con esperar que lleguen: es necesario salir a buscarlas, generar confianza y demostrar que el departamento tiene condiciones, talento y vocación de crecimiento.

Asimismo, hemos puesto sobre la mesa la importancia de la formación y la infraestructura como pilares del desarrollo. No hay empleo de calidad sin capacitación, ni oportunidades sin condiciones básicas que permitan nuevas inversiones. En ese camino, hemos presentado propuestas para fortalecer la presencia educativa y tecnológica en el departamento.

Pero también es necesario decirlo con claridad: muchas veces el interior queda relegado en la asignación de recursos y en la toma de decisiones. Defender a Salto no es un discurso; es una tarea cotidiana que implica insistir, negociar y, cuando es necesario, confrontar.

El desarrollo no llega solo ni por inercia. Requiere planificación, visión de largo plazo y compromiso político. Desde nuestra banca, ese compromiso es claro: trabajar para que Salto deje de ser un territorio de potencial y pase a ser uno de oportunidades reales.

Porque, al final del día, detrás de cada cifra de desempleo hay una familia, un proyecto de vida, una esperanza que no puede seguir esperando. Y es ahí donde la política tiene que estar a la altura.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/321q