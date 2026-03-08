Desarrollo Social y Programa Calle de ACJ-INAU fortalecen el abordaje territorial de niñez y adolescencia

El Gobierno de Salto, a través de la Dirección de Desarrollo Social, y el Programa Calle de la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) —en convenio con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU)— formalizaron un acuerdo de cooperación interinstitucional. Esta alianza estratégica tiene como fin primordial robustecer las acciones de acompañamiento y la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad social en nuestro departamento.

El director de Desarrollo Social de la comuna, Facundo Marziotte, subrayó la relevancia de esta articulación, destacando que el trabajo en red es fundamental para optimizar los recursos y la presencia en el territorio. Según lo estipulado, el primer paso de esta colaboración se centrará en el entorno de los comedores gestionados por la Intendencia, espacios que funcionan como nodos críticos para la detección y el seguimiento de diversas realidades sociales.

El convenio permitirá coordinar intervenciones directas en merenderos, comedores y zonas identificadas como prioritarias. Los equipos técnicos de ambas instituciones trabajarán de manera conjunta para abordar situaciones complejas vinculadas a la negligencia, el trabajo infantil, la venta callejera y el ocio no supervisado en la vía pública.

Por su parte, los responsables del Programa Calle, María Soria y Carlos Calisto, valoraron la firma de este acuerdo como una herramienta clave para potenciar las intervenciones. La iniciativa facilita el acceso a espacios comunitarios y consolida un flujo de trabajo coordinado que garantiza una respuesta más eficiente ante las situaciones detectadas.

Las instituciones mantendrán su autonomía técnica y administrativa, pero reforzarán la articulación mediante instancias de planificación conjunta y reuniones periódicas de evaluación. Con este paso, el Gobierno de Salto reafirma su compromiso con la protección integral de los derechos de la infancia y la adolescencia, promoviendo la corresponsabilidad institucional en cada barrio de la ciudad.

