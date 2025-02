Desafíos para avanzar

Por Gustavo Chiriff

Hace un tiempo se presento la Agenda Salto 2030, en donde se definía una hoja de ruta de trabajo, con una visión de desarrollo territorial que permite delinear los ejes estratégicos de trabajo, que priorizan, entre otras cosas un Salto integrado y conectado, en la ciudad, con su interior, con los departamentos limítrofes, con la región y con el mundo; un Salto sinérgico que vincule la calidad educativa con la innovación, sobre todo priorizando el trabajo y la inversión. La contemplación de los jóvenes está dentro de las prioridades, generando oportunidades educativas y laborales para los mismos. La otra priorización no menos importante es el ambiental, el cuidado de nuestro lugar de vida.

Básicamente, esta agenda tiene tres ejes estratégicos, Turismo Integral y Competitivo, Producción de Alimentos de Calidad y Sostenible y Hábitat Regional de Conocimiento y Ciudad Universitaria. Sin dudas que nos adherimos a estos ejes estratégicos planteados, porque hay mucho por hacer por el departamento, por su desarrollo y avance en la mejora de la calidad de vida de todos y todas.

En la columna de hoy nos vamos a referir particularmente al eje de Turismo y desde nuestra definición programática nacional, el turismo es uno de los sectores estratégicos a continuar desarrollando: fomentando las pequeñas y medianas empresas turísticas y el empleo calificado, con herramientas de apoyo técnico, fiscal y crediticio; promoviendo el ecoturismo y los eventos, reconfigurando la oferta turística con foco en la demanda; fortaleciendo el liderazgo público de la política y la gestión turística en el país a través de la planificación, la profesionalización y la interinstitucionalidad; promoviendo la inversión en infraestructuras turísticas.

Entendiendo el turismo como un derecho, es que pensamos el desarrollo de los centros termales. Teniendo en cuenta que a través de ambos centros se da una importante fuente de ingresos, pero que no puede solamente quedarse en un ente recaudador, sino que deben ser ambos centros facilitadores del acceso al disfrute de las actividades turísticas. En este sentido la Intendencia tiene el desafío de desarrollar continuamente su viabilidad tanto a nivel de infraestructura como de costos de los servicios brindados.

Se debe pensar el desarrollo turístico termal vinculado a una oferta integrada, sumándole valor agregado al producto termal en sí mismo. Debemos promover una agenda anual de actividades como forma de fomentar las iniciativas privadas de oferta de productos vinculados al sector, como así también reservar fechas claves en el año, a los efectos de aumentar los flujos turísticos.

El producto termal es nuestro principal atractivo y su desarrollo a actividades recreativas está limitado a los caudales que se obtiene de los pozos termales, por lo que es necesario explorar otros usos de estas aguas, como lo es el wellness, el uso de las aguas termales con fines terapéuticos y medicinales, quizás lo más conocidos son los spas termales. Se están realizando estudios exhaustivos sobre las propiedades de estas aguas, a esos efectos.

Salto cuenta con una riqueza histórica-patrimonial muy importante, la cual se debe poner en valor y ofertarse como un atractivo mas dentro de la modalidad de Turismo Cultural, para ello se debe promover el desarrollo de productos turísticos que destaquen el valor de las diversidades locales, culturales y naturales de Salto, e integren a éstas a la actividad turística, como atractivo singular de nuestro departamento, incentivando la inversión turística en las mismas.

Se debe desarrollar aún más los espectáculos asociados a competencias deportivas, tales como automovilismo, futbol, basquetbol, ciclismo, etc, que permitan en un calendario planificado poder a lo largo del año tener una oferta sostenible.

Para estos próximos periodos, se deberá pensar y planificar para Salto, un Centro de Convenciones, que permita realizar turismo de reuniones con una variedad de eventos empresariales y profesionales. Es necesario planificar y organizar congresos y tener convenciones y exposiciones, en conjunto público y privado.

Sin dudas que hay mucho mas sobre Turismo que debemos desarrollar, pero que lo acotado de la columna no nos permite, por lo que en otras, seguiremos presentando propuestas.