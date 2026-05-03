Denuncian que Pablo Laurta amenaza a familiares de sus víctimas desde la cárcel

La abogada de la familia de Luna Giardina denunció que Pablo Laurta, imputado por un doble femicidio y el asesinato de un remisero, estaría enviando mensajes amenazantes desde la cárcel donde se encuentra recluido en Gualeguaychú.



Según relató la abogada Marina Romano, quien representa a Laura Giardina, hermana de una de las víctimas, los mensajes habrían sido dirigidos al entorno más cercano de la familia. Entre las frases recibidas figuran: “Pronto voy a recuperar la libertad, ya saben quién soy” y “tarde o temprano se sabrá la verdad”.



Romano explicó que la fiscalía notificó formalmente sobre la denuncia, confirmando que el acusado habría logrado enviar comunicaciones desde el penal, pese a encontrarse en un régimen de seguridad. “Lo consideramos una verdadera burla del sistema. Mi clienta está muy alarmada y tiene miedo”, expresó la letrada.

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Ante esta situación, la defensa adelantó que solicitará medidas urgentes para impedir cualquier tipo de contacto del imputado con los familiares de las víctimas, así como reforzar las garantías de seguridad para quienes aún intentan recomponer sus vidas tras la tragedia.



El caso

El hecho se remonta a la noche del 8 de octubre, cuando el remisero Martín Palacio realizó un viaje que terminó siendo fatal. Su vehículo fue hallado incendiado horas después en la ciudad de Córdoba, mientras que la investigación sostiene que Laurta habría sido su último pasajero.

El hombre también está acusado de asesinar a su expareja, Luna Giardina, de 26 años, y a su madre, Mariel Zamudio, de 54, en un hecho ocurrido en la misma provincia. Tras los crímenes, huyó con el hijo que tenía con Giardina, iniciando una fuga que culminó en Gualeguaychú.

Laurta fue detenido el 12 de octubre en un hotel de esa ciudad, cuando presuntamente intentaba escapar hacia Uruguay cruzando el río en kayak. La causa continúa en proceso judicial.

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