Denuncian a exfutbolista por presunto abuso a menor

Un exfutbolista de Club Ceibal e integrante de la selección salteña, identificado con las iniciales J.V., fue denunciado por un presunto caso de abuso que involucra a una menor de 13 años.

La denuncia fue presentada el 2 de marzo de 2026, dando lugar a la intervención policial y al inicio de una investigación que actualmente se encuentra en manos de la Fiscalía especializada, con actuaciones elevadas al Juzgado correspondiente. La causa permanece en etapa investigativa, sin que hasta el momento exista una acusación formal.



De acuerdo a la información recabada, en el celular de la menor se habrían encontrado registros en redes sociales que respaldarían la denuncia, sugiriendo que los hechos se habrían reiterado en varias ocasiones. Estas evidencias forman parte de las pericias realizadas, consideradas clave para el avance del caso.



A nivel judicial, se dispusieron medidas cautelares por un plazo de seis meses, que incluyen la prohibición de acercamiento en un radio de 300 metros y la prohibición de todo tipo de comunicación. Estas restricciones abarcan el domicilio de la menor, su centro educativo y actividades extracurriculares.

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En paralelo, la víctima fue asistida en un centro de salud y continúa bajo seguimiento, incluyendo apoyo psicológico. Según se informó, recientemente presentó una recaída.

Las presuntas incidencias habrían ocurrido en las inmediaciones de Club Ceibal, institución en la que el denunciado se desempeñaba al momento de los hechos.



Por otra parte, desde Nacional Fútbol Club aclararon que no existe vínculo contractual con el jugador. Señalaron que solo hubo un preacuerdo de palabra en el pasado y que el mismo no forma parte de la institución ni lo hará, destacando que sus valores son incompatibles con este tipo de situaciones.

La investigación continúa en curso mientras se avanza en la recolección de más elementos para determinar eventuales responsabilidades.

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