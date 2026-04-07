Demanda firme impulsa al IME antes del receso

En la antesala del receso por Pascuas, el mercado lanero australiano mostró una clara recuperación, con mejoras en los valores y una operativa marcada por la firmeza de la demanda.

El Indicador de Mercados del Este (IME) logró revertir la tendencia inicial de la semana y cerró con subas, apoyado en una activa participación de compradores que buscaron asegurarse mercadería antes de la pausa comercial. En moneda local el IME cerró la semana en los 17,86 dólares por kilo base limpia, sumando 62 centavos más. En moneda norteamericana, el IME aumentó 32 centavos en la semana cerrando en los 12,34.

La presión compradora tuvo como principal motor a la industria china, que salió con mayor decisión a cubrir posiciones, generando un cambio de ánimo en el mercado, especialmente en la segunda jornada de ventas.

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Dentro de las distintas categorías, las lanas finas fueron las más favorecidas, con incrementos destacados en los micronajes más bajos. En paralelo, las lanas cruzas acompañaron con mayor estabilidad, sin quedar al margen de la tónica positiva general.

Otro aspecto relevante fue el interés sostenido por lanas con certificaciones, particularmente aquellas bajo estándares “Non Mulesed”, que continúan captando primas diferenciales en un mercado cada vez más exigente.

La oferta semanal se mantuvo en niveles moderados (36.252 fardos) y encontró una colocación prácticamente total 98,3%, reflejo de un escenario de demanda que se mostró firme incluso en los lotes de calidad más dispar.

Con este cierre, el mercado ingresa en el receso de Pascuas dejando un tono más optimista que el observado en semanas previas, aunque con la atención puesta en cómo se reconfigurará la demanda una vez retomada la actividad.

La operativa comercial se reanudará el próximo martes 14 de abril luego de concretarse el actual receso de Pascuas, operando los tres centros de ventas.

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