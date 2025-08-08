Delitos y violencia en Salto: una madrugada marcada por robos, daños y personas heridas

Delitos múltiples en la jornada de ayer: Un apuñalado, un herido de bala y un robo a mano armada

Cinco comercios atacados, personas detenidas por hurto, daño y violencia doméstica, y una seguidilla de accidentes marcaron una madrugada tensa en el departamento. Las autoridades intensifican operativos, mientras crece la preocupación por la reiteración de hechos violentos en zonas clave.

Robo frustrado y daños en local céntrico

Ayer en la madrugada, un hombre fue sorprendido intentando robar en un comercio ubicado en pleno centro de Salto. Fue detenido gracias a la rápida intervención policial.

Siendo la hora 03:20 de ayer, personal policial concurrió a la intersección de calles 19 de Abril y Juan Manuel Blanes tras una alerta al 9-1-1 por daños en un local comercial. En el lugar, un empleado de 40 años manifestó haber escuchado un fuerte estruendo mientras trabajaba. Al asomarse, vio a un individuo vestido de oscuro intentando sustraer objetos del comercio lindero. El autor huyó al notar su presencia.

Gracias a las descripciones, la policía logró ubicar y detener a un hombre de 29 años, reconocido por el testigo como el presunto autor. Policía Científica trabajó en el lugar y la Fiscalía de turno fue informada. Las investigaciones continúan.

Detenidos tras hurto a comercio y hallazgo de objetos robados

Un grupo de personas fue identificado tras el hallazgo de una caja registradora robada. Se confirmaron daños y sustracción en un comercio cercano.

Próximo a la hora 04:40 de ayer, personal policial respondió a un llamado por personas en actitud sospechosa en calle Andrés Latorre al 1000. En el lugar, identificaron a una mujer de 37 años que manifestó haber encontrado una caja registradora sobre un muro. También fueron identificados dos hombres de 26 y 37 años, sin requisitorias vigentes.

Durante recorridas, se localizó un comercio en la intersección de Andrés Latorre y 18 de Julio con daños visibles en su puerta de ingreso. El propietario constató el hurto de una caja registradora con monedas, una chaira, cigarrillos y otros objetos, coincidentes con los hallados previamente. Policía Científica trabajó en el sitio y se dio intervención a la Fiscalía.

Varios hurtos y daños a comercios salteños

Cuatro hechos delictivos afectaron a locales comerciales entre la madrugada y la mañana de ayer, registrándose robos de mercadería, objetos y daños en puertas y vidrios.

A las 07:40, en un comercio ubicado en calle Misiones al 200, el propietario de 40 años denunció la rotura de un vidrio de 0,70 x 1,50 metros y el hurto de tres termos, dos materas de cuero y un jarro térmico.

A las 08:55, en calle Julio Delgado al 400, un hombre de 50 años encontró su local con la rotura de un vidrio de 2 x 1 metros, sin constatarse faltantes. Policía Científica trabajó en el lugar.

A las 11:30, en la sede del Ministerio de Desarrollo Social (calle Vilardebó al 900), una funcionaria denunció daños en el depósito y el hurto de frazadas, mantas y artículos de limpieza. Policía Científica realizó las pericias.

Dos detenidos por violación de domicilio en predio rural

Dos jóvenes fueron encontrados en el interior de un predio rural con varios perros. Fueron detenidos tras la denuncia del propietario.

A las 13:55 de ayer, personal policial se desplazó a un predio ubicado en el kilómetro 480 de Ruta 3, tras ser alertados por movimientos extraños. Allí identificaron a dos hombres de 20 y 21 años que se encontraban con varios canes. Tras ser informada la Fiscalía, ambos fueron detenidos. El propietario del predio radicó denuncia por violación de domicilio.

Dos siniestros de tránsito con lesionados

En la tarde de ayer se registraron dos accidentes de tránsito en Salto, ambos con motociclistas lesionados que debieron ser trasladados al hospital.

A las 15:30, en la intersección de calles San Martín y Costanera Sur, una motociclista de 31 años resultó lesionada tras colisionar con un auto Suzuki Celerio conducido por una mujer de 35 años. Fue diagnosticada con “politraumatismos y fractura de puño izquierdo” y trasladada al Hospital Regional Salto.

A la misma hora, en calle Catalán (barrio Luján), un adolescente de 16 años que conducía una moto Winner Fair 152cc colisionó con una camioneta Chevrolet S10 conducida por un hombre de 65 años. El joven resultó con “politraumatismos leves” y fue derivado al hospital.

Detenido por requisitoria vigente

Un joven de 21 años fue detenido tras constatarse una requisitoria pendiente por violencia doméstica.

A las 16:30 de ayer, en la intersección de calles Brasil y Verocay, personal policial identificó a un hombre de 21 años. Al verificar sus datos en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, se constató que tenía requisitoria vigente por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género. Fue detenido de inmediato y puesto a disposición de la Justicia.