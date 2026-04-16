Delegación de la UE visitó el Teatro Larrañaga en Salto

Autoridades de Salto acompañaron a una delegación de la Unión Europea en una recorrida por el Teatro Larrañaga, destacando su valor patrimonial y cultural.

Autoridades de Salto acompañaron a delegación de la Unión Europea en visita al Teatro Larrañaga

Autoridades del Gobierno de Salto acompañaron a una delegación de la Unión Europea (UE), encabezada por el embajador Petros Mavromichalis, en una visita realizada este jueves por la mañana al emblemático Teatro Larrañaga.

La comitiva fue recibida por el intendente de Salto, Carlos Albisu; el secretario general, Walter Texeira Núñez; la coordinadora de Inversiones, Vera Facchín; el coordinador de la Oficina Técnica del Departamento de Obras, Arq. Federico Villar; y el coordinador de Cultura, Pablo Bonet. Además, la instancia contó con la presencia del diputado Horacio de Brum.

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La actividad se enmarca en una agenda orientada a poner en valor el patrimonio cultural del departamento, promoviendo el intercambio, el diálogo y la cooperación en materia cultural.

Durante la visita, la delegación recorrió las instalaciones del teatro, incluyendo sus salas y el museíto, donde pudieron conocer de primera mano la historia del edificio, su valor patrimonial y el rol que cumple en la vida cultural de la comunidad salteña. Asimismo, apreciaron el histórico telón, uno de los elementos más representativos del espacio.

Este tipo de instancias refuerza los vínculos culturales entre Uruguay y la Unión Europea, destacando la importancia de preservar y difundir el patrimonio como parte de la identidad local.

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