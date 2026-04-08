Del «Gorrión» al «Bochón»

«Cuando en 20 minutos… recorres la historia»

El «Gorrión» Ramón López, fue arquero en los años 60 y 70. Fue por ejemplo, el arquero de Cerro en el inolvidable tiempo del «Aluvión», el que pasó a convertirse en leyenda a partir de la ráfaga jugando y goleando. Ascendió en 1970 y al año siguiente resultó finalista con Hindú. Aunque la perdió 2 a 1, el fútbol atesora a aquel Cerro.

El mismo «Gorrión» que fue fútbol siempre, integrando incluso el Cuerpo Técnico de Arsenal, cuando Oscar «Bochón» Bordagaray fue el Director Técnico. La verdad sea dicha: Arsenal había montado un equipazo. El «Gorrión» rescata ese tiempo y el «Bochón» no le baja telón a la nostalgia, cuando le pasa revista a los nombres de ese ayer.

¿Pero qué ocurre cuando ellos dos se descubrieron después de tantos años? Y entonces, el afecto de ese abrazo que no faltó y la memoria que se prolonga intacta. En el caso de Ramón, con sus 82 años a cuesta y el dictado de la emoción que acude, porque los reencuentros suelen impregnarse de un singular magnetismo, donde la pelota y las razones humanas, van transitando juntas.

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A los pocos minutos, el «Bochón» relataría a EL PUEBLO, la magia que supuso volver a ver a un «Gorrión» que el fútbol no debiese postergar de la memoria. Este mismo Oscar de la Dirección Técnica, el que no deja de cultivar la proverbial sabiduría del análisis seductor. El que evoca ese principio de la década de los 90′ con Deportivo Artigas protagonista y campeón. Hasta que llegará el tiempo de Arsenal y con Wáshington «Pata» Izaguirre sumándolo al control de mando de la selección. Al decir del «Bochón», un reencuentro con el «Gorrión hace que «en 20 minutos recorres la historia».

El fútbol también es eso, más allá de un gol o un trancazo. El fútbol también propone el afecto que no se bloquea al paso de los años. La misión del afecto de juntar. Generosamente. Humanamente….

Salto y Maldonado ya tiene al juez: Gonzalo De León, el elegido; mejor es lujo

El próximo sábado 11 de abril, a la hora 20 en el Parque Ernesto Dickinson de Salto. Ese es el día y la hora pactada para el juego de Salto y Maldonado, partido de ida para ir resolviendo quien de los dos es el nuevo Campeón del Interior en categoría de Mayores. Mientras que el suspenso ya es inexistente, desde el momento que el Consejo Técnico de OFI se pronunció con respecto a la cuaterna será arbitra. No hay dudas respecto al acierto que significa haber designado a un árbitro clase «A».A la hora comenzará el partido final en Sub 18 entre Salto y Soriano, que será arbitrado por Matías Pérez de Durazno.



PARA SABERLO BIEN

1° FINAL DE LA 22° COPA NACIONAL DE SELECCIONES EN ABSOLUTA.

Sábado 11 de abril.Comienzo: hora 20.

SALTO vs MALDONADO

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson de Salto.

Árbitros de Flores y Durazno

Gonzalo De León, Gonzalo Ríos y Walter Aberasteguy

Cuarto Árbitro: Rodrigo Saboreo (Durazno)

Quinto Árbitro: Matías Pérez (Durazno)

EL TURNO DE MATÍAS PÉREZ

Sábado 11 de abril. Hora de comienzo: 17. Partido de ida. Final.

SALTO vs SORIANO

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson de Salto. Árbitros de Durazno y Flores:

Matías Pérez (Durazno), Walter Aberasteguy (Flores) y Gonzalo Ríos (Durazno)

Cuarto Árbitro: Rodrigo Saboreo (Durazno)

Llegando el viernes a Salto: Ellos, Maldonado: «hambre de gloria no es lo que falta»

Maldonado es una selección que se caracteriza por un equilibrio táctico, con validez incluída. Han demostrado ser un equipo «rocoso», capaz de aguantar resultados bajo presión y con una pegada letal cuando encuentran espacios.



La campaña de los esteños ha sido de menos a más, consolidándose en las fases de eliminación directa:

El rival de Salto en la final, viene de eliminar a Durazno en semifinales. Ganaron la ida 2-1 y sellaron su clasificación con un 0-0 en el Silvestre Landoni, demostrando una defensa de hierro.

En fases previas, mostraron una contundencia vital, destacando una histórica goleada 11-0 frente a Treinta y Tres Interior.

Saben jugar fuera de casa. Su capacidad para cerrar los partidos (como se vio en Durazno) es su mayor virtud.



LOS JUGADORES A VIGILAR

Aunque el plantel es muy compacto, algunos nombres han destacado en la red de goleadores y en la creación:

Federico Castellanos: Uno de los referentes ofensivos y goleador en momentos clave.

Maikel Silva: Jugador con llegada y buen olfato de gol.

Ignacio Cedrés: Un pilar en el armado del juego.

Maldonado no llega a una final desde 2006. Esa falta de experiencia en finales recientes podría jugar a favor de Salto si la presión del estadio se hace sentir desde el primer minuto.



Es un partido para jugar con la cabeza fría. Maldonado vendrá a cerrar los espacios y apostar a que la serie se defina en su tierra (San Carlos o Maldonado Capital). Salto necesita sacar una ventaja, aunque sea mínima, para manejar los tiempos en la vuelta.

Salto y Maldonado son finalistas de la Copa de Selecciones OFI y no es cosa casual. El viernes la delegaciónfernandina llega a Salto. Elemental hacerlo un día antes. Tiene la Dirección Técnica de Pablo De León. Hoy miércoles, será la sesión clave. El DT parará el 11 titular. Más de una incertidumbre con respecto a la integración. Dos décadas de espera. Por aquellos lares, hay que suponer que «hambre de gloria no es lo que falta»

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