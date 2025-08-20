Declaratoria de la Independencia: actividades previstas en Salto para el 24 y 25 de agosto

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/tb4m
El Gobierno de Salto presentó parte de la agenda de actividades que se desarrollarán el domingo 24 y lunes 25 de agosto con motivo de la conmemoración del 200° Aniversario de la Declaratoria de la Independencia. La programación incluye propuestas culturales, deportivas y tradicionales en diferentes puntos de la ciudad.
Domingo 24 de agosto
- Hora 09:00 – Festival Criollo del Grupo de Apoyo a la Tradición Salteña, en el Parque Vaimacá Pirú.
- Hora 12:30 – Carreras organizadas por el Jockey Club en el Hipódromo de Salto.
- Hora 20:30 – Noche de Gala de la Orquesta Departamental, en el Teatro Larrañaga.
Lunes 25 de agosto
- Hora 08:30 – Carreras en el Hipódromo de Salto. En la tarde, el intendente Carlos Albisu entregará el trofeo al ganador de la carrera “Premio Gobierno de Salto”.
- Hora 10:00 – Acto protocolar por el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, en la Plaza Artigas.
- Hora 11:15 – Desfile Cívico, Militar y Criollo por calle Uruguay.
- Hora 13:30 – Festival Criollo del Grupo de Apoyo a la Tradición Salteña, en el Parque Vaimacá Pirú.
El Gobierno de Salto invita a toda la comunidad a participar y acompañar estas instancias que celebran las raíces históricas, culturales y tradicionales del país.
