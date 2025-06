De Universitario a Ferro Carril: ¡el domingo en que volará todo!

- espacio publicitario -

-No es un partido más. Es el partido de mayor resonancia, a partir del inocultable encono deportivo entre Universitario y Ferro Carril. Porque el pasado nace en el 2014, cuando Ramón Rivas, Emilio Silva y el «Profe» Carlos Ribero desembarcaron en Universitario. Y es un duelo especial.El domingo, en el juego de ida por Octavos de Final de la Copa del Interior. Universitario lo espera y Ferro Carril va. Las especulaciones producen su propio tiempo. Las profecías que no faltan. El hecho es que uno de los sigue y el restante se va de la competencia. Es la ilusión que abre su cauce, pero también la amenaza de decepción, si la condena concluye dibujando su perfil propio.Esa es la cuestión. Hoy viernes, para que los dos planteles concluyan su tiempo previo, aunque también el sábado al mediodía es opción para la última estocada. Universitario y Ferro Carril: lo que está en juego. De los puntos primero, a los goles después. Si el equilibrio se plasma, de última, el reino de la duda final: con los penales para decidir. Con Universitario y Ferro Carril, es capaz de volar todo. Es un ventarrón perfecto para que trunque el efecto de alguna claudicación. Porque claudicar puede ser suicida. Y ellos….también lo saben.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

Universitario: Dos Santos de punta y el lateral izquierdo para esa duda abierta

En los últimos partidos, a Alejandro Irigoyen no le han faltado tentativas de variantes. Sobre todo de mitad de cancha hacia arriba y en los metros finales: Dos Santos, Díaz, Tabárez, Jacques, Fornaroli, Píriz….y alguno más también. Siendo local y con el imperativo a cuesta, el DT podría apelar de arranque a George Do Santos y Valentín Fornaroli. Para el medio, surgen tres jugadores potenciales: Franco «Topi» Ávalos, Gastón Andrés Baarrientos y Jonathan Jorge. Cabe preguntarse quién más para sumarse a esa parcela: puede ser Tabárez. O el propio Jacques.Mientras el lateral izquierdo se impregna de duda: Facundo Correa, Ramiro Sagradini o Fabián Leites. Hay que suponer que uno de los tres. Mientras cabe un suspenso: Javier Gómez puede o no meterse en los once de arranque. Como es polifuncional, está habilitado para ser contención en una de las dos rayas laterales en defensa o caso contrario, sumarse a la zona de volantes.No hay porque descartar a este posible Universitario: Jorge Fleitas; Octavio Pintos, Junior Rodríguez, Frano Matías Bentín y Sagradini-Leites-Correa, uno de los tres: Gastón Barrientos, Franco Ávalos, Jonathan Jorge, Valentín Fornaroli; George Dos Santos y Alexander Píriz o Valentín Fornaroli.

Ferro Carril: El horizonte clareando, pero con Tabárez-Borges…¿y alguno más?

-Al igual que Universitario, el Ferro Carril ganador de llave va clausurando la semana, con una ausencia inevitable: la de Diego González.Hay que tener en cuenta que el lateral fue expulsado en el juego pasado ante Peñarol de Rivera. El catamarqueño Thomas Romero no será parte del plantel y retornará a España para sumarse al Marítimo, equipo que alista en la Tercera «C» Especial. A excepción de Javier Quintero, todo el plantel en condición de respuesta física y solo resta que se devele la intriga: quién marcará el lateral derecho. Matheus Brandao para el arco y los tres restantes zagueros serán Juan Viera, Hernán Barros y Nahuel De León. En calidad de mediocampistas, parecen tener rol asignado: Joaquín De León, Rodrigo Ezequiel Martínez (ex Ceibal), Leandro De Mora y Nahuel Machado. En misión de ataque: Natanel Tabárez y Enzo Borges. Resta saber si Jorgeluis Vera puede ser uno más desde el inicio o caso contrario, se transforma en opción de Emilio Silva y Luis Alberto Avellanal. Los 16 puntos de Ferro Carril en la primera fase. No le fue mal: ¡para nada mal!

«Nosotros, los DT»

«Es lógico suponer que ellos conocen mejor la cancha que nosotros. Están más habituados al piso sintético, pero nosotros no podemos sentirnos menos. Son dos partidos y en cada uno, Ferro no dejará de proponer. Es un tema de actitud, pero también de decisión. Depende del trámite que se plantee y las circunstancias que surjan, un empate puede ser o no un buen resultado. No vamos a la cancha de ellos pensando en empatar, descartando ganar. Por eso hablo de proponer. Si uno propone, la chance de ganar existe»

(Emilio Silva, el DT de Ferro Carril).

**********

«Estos son los partidos que uno disfruta, porque el equipo puede dar más, teniendo en cuenta la obligación. No vamos a andar con misterios, porque los dos sabemos que a partir de este primer partido, entramos a resolver el futuro. Y nadie quiere estar al margen de ese futuro. Jugando de local, la estadística en este campeonato, determina que Universitario alcance lo que fue a buscar. Pero hay que reconocer al rival que ahora tenemos enfrente. ¿Un partido cerrado?….y puede ser. No creo que ninguno regale nada. No están en condiciones de regalar: En eso, estamos de acuerdo».

(Alejandro Irigoyen, DT de Universitario)