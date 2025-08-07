De nostalgias

- Advertisement -

Finalmente se fue el mes de los memes de Julio Iglesias y llegamos al mes de la nostalgia, que como bien me dijeron, no se trata únicamente de tener una nostalgia musical porque la nostalgia es un concepto mucho más amplio.

A modo de ejemplo diré, ante todo, que no se trata de solo un mes en el que uno pueda tener nostalgia de vidas pasadas. A veces la nostalgia llega sin avisar y sin importarle el calendario. Estará en cada uno saber disfrutar el momento o dejarlo pasar.

Lo cierto es que cada vez que tengo la oportunidad de entrevistar a alguien en EL PUEBLO para nuestra sección Al Dorso, la primera pregunta que es número puesto es la que remonta no solo al entrevistado sino a mí también, donde me permito nostalgiar de una infancia plagada de amigos con la que teníamos la barra de los sábados con quienes nos encontramos en algún campito disponible para ir a jugar al fútbol, o con la otra barra, la del liceo, con la que nos encontrábamos en la plaza de deportes a jugar o al voleibol o al fútbol de salón (antes le decíamos así, ahora le dicen fútbol sala) o al basquetbol, o más atrás en el tiempo, recordar a la barrita de los recreos de la escuela con la que jugábamos a la cazada o a la mancha.

Nuestra niñez, adolescencia o juventud no fue ni mejor ni peor que la actual ni viceversa, fuimos distintos porque los tiempos en que vivimos fueron distintos. Aunque al menos ya le ganamos a la actual generación, la que todavía deberá esperar un poco más para tener su nostalgia.