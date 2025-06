“De las personas mayores que sufren violencia por su núcleo intrafamiliar, el 82% son mujeres”

- espacio publicitario -

Estuvieron en nuestra ciudad participando en la jornada de ser “Edil por un Día” convocadas por el Grupo Alzheimer de Salto y en representación del Instituto Nacional de las Personas Mayores (Inmayores) del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Marianela Larzábal, Directora Nacional y Agostina Russo, adjunta a la Dirección y “salteña”, acota orgullosa. A la salida de esta actividad, EL PUEBLO dialogó con ellas.

– ¿Cuál es el motivo de su presencia en Salto?

Larzábal- En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores, contra el Abuso y Maltrato en la Vejez, que es el 15 de junio, el Instituto Nacional de las Personas Mayores está realizando tres seminarios. Hicimos uno que fue el día de hoy, 13 de junio, aquí en la sede de la Regional Norte de la Universidad. Hicimos el primer seminario sobre buenas prácticas, una vida libre de violencias. Estamos realizando la semana que viene uno en Maldonado y otro Iberoamericano en Montevideo para el 25 de junio. En este marco de toma de conciencia, porque es fundamental hablar no sólo de los distintos tipos de violencias que hay, sino sensibilizar y generar buenas prácticas como sociedad uruguaya.

Implica tomar como referencia lo que son los derechos de las personas mayores, la Convención de los Derechos de las Personas Mayores, que justo este domingo 15 se cumplen 10 años de que se instala y que Uruguay luego en 2016 fue el primer país en ratificarla. Pero además, la necesidad de generar buenas prácticas y políticas adecuadas que garanticen una vida libre de violencia hacia las personas mayores, generando una campaña de sensibilización, de toma de conciencia, hablar del tema, capacitar, generar espacios de encuentro intergeneracional.

Hoy (viernes) en la universidad había muchísimos estudiantes, también había muchísimos representantes de organizaciones de personas mayores de todos los departamentos del norte del país, porque en la tarde hicimos lo que fue la tercer mesa de diálogo de organizaciones de personas mayores a nivel nacional, en la construcción del tercer plan nacional de envejecimiento y vejez que estamos trabajando, que implica que todos los ministerios, intendencias, entes estatales asuman los compromisos de las políticas dirigidas a las personas mayores. En esa construcción estamos como sociedad uruguaya de asumir las buenas prácticas.

– La violencia en los adultos mayores se produce en las relaciones intrafamiliares y también en los residenciales donde su familia los deposita. ¿Hay alguna forma en que el Estado pueda intervenir para garantizar los derechos de los adultos mayores?

Larzábal- Sí, en primer lugar, prevenir, promover es fundamental. Desde Inmayores tenemos un servicio de acciones estratégicas de atención a situaciones de vulnerabilidad, de abuso y maltrato a los distintos tipos de violencia. Ese servicio funciona a nivel metropolitano, pero la atención de las situaciones es a nivel nacional, y los referentes territoriales junto con las oficinas del MIDES tienen ese rol de atender a las distintas situaciones y orientar las distintas respuestas que se tienen que articular interinstitucionalmente. Desde la rectoría se acompaña, visibiliza, hace seguimiento ante distintas situaciones de violencia.

Russo- De la mayoría de personas mayores en Uruguay que sufren violencia por su núcleo intrafamiliar, el 82% de los viejos y viejas que sufren son mujeres, y muchas de las veces es ejercida desde un hijo hacia su madre o desde su yerno hacia su suegra. Después, hay distintos niveles de violencia. El número que puede ofrecer el instituto es de 2024, donde se observa que la violencia mayor ejercida durante ese año fue la violencia psicológica. Con respecto a los establecimientos de larga estadía que tú decís, es así. Se tiene que trabajar en seguir fiscalizando centros de establecimientos de larga estadía para promover buenas prácticas y tratar de erradicar la violencia también a nivel institucional. Se suele pensar a los viejos y las viejas institucionalizadas pero en verdad solamente el 3% del total de los viejos está institucionalizado, el resto vive en su casa, vive en su domicilio. Entonces, lo de las buenas prácticas tiene que ser en los domicilios de todas las personas y en los distintos niveles.

Hoy decíamos en el seminario que la violencia se vive en todos los lugares en la cola del súper cuando no le dan preferencia a una persona que tiene problemas de movilidad, cuando va a un organismo público y no tiene accesibilidad porque hay escaleras y no las puede subir, teniendo jubilaciones y pensiones indignas que no llegan a fin de mes, eso también es violencia y eso también es maltrato y la importancia de eso, de visibilizar que la violencia está en todos lados en algunos lugares es más visible, en otros menos, pero lo ejercemos toda la sociedad y eso también es importante destacarlo.

Larzábal- Porque la violencia hacia las personas mayores es multicausal y no podemos reducirlo solo a lo familiar sino también en los factores que son sociales, comunitarios, estructurales, y en eso como sociedad uruguaya tenemos que pensar cuáles son los mitos, los prejuicios, los estereotipos negativos hacia la vejez que seguimos reproduciendo y sin darnos cuenta, eso reproduce situaciones de violencia que aísla a las personas, las vulnera y promueve que terminemos viviendo en una sociedad que reproduce violencia. Se trata de vivir diferentes vejeces, de poder soñar y desear cómo uno quiere vivir esa etapa de la vida que es tan importante y que tenga espacios y políticas adecuadas para generar esa pluralidad en la vejez.