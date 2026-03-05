De cara a la segunda final

La selección Sub 18 de Salto recibirá a Paysandú en el Dickinson para la segunda final del Litoral Norte. El equipo salteño llega con ventaja tras ganar 1 a 0 en la ida.



La Sub 18 de Salto prepara la vuelta

La selección Sub-18 de Salto se prepara para vivir una jornada decisiva este domingo, cuando reciba a Paysandú en la segunda final de la Confederación Litoral Norte. El encuentro se disputará desde las 15.45 horas en el estadio Estadio Ernesto Dickinson, escenario que albergará este trascendental compromiso.

La serie está abierta, pero con ventaja salteña. En los primeros 90 minutos, jugados en el Estadio Artigas, el equipo dirigido por Wilson Cardozo se impuso por 1 a 0, mostrando una marcada superioridad, especialmente a partir de la mitad del primer tiempo, cuando logró adueñarse del trámite y controlar las acciones.

Como es habitual en estas definiciones a 180 minutos, la clave estará en la administración de la ventaja. Salto sabe que no puede especular en exceso, pero tampoco desprotegerse ante un rival que llegará con la obligación de revertir la serie.

En la previa, una de las principales incógnitas pasa por el estado físico de algunos futbolistas. Todo indica que Bautista Medina podría estar nuevamente a la orden e incluso con chances de integrar la oncena titular, lo que sería una noticia más que positiva para el conjunto local.

El propio Cardozo adelantó días atrás que el equipo está prácticamente definido: un 95% de la formación se mantendría respecto al partido de ida. Esto supone que nueve jugadores estarían confirmados, mientras que dos posiciones presentan dudas, ajustes que responderían a la estrategia pensada para sostener —o ampliar— la diferencia conseguida en Paysandú.

Será un partido de alto voltaje emocional, donde Salto buscará hacer valer la localía y coronarse campeón, mientras que el elenco sanducero saldrá a jugarse todo en territorio salteño. Los 90 minutos finales prometen intensidad, tensión y una definición acorde a una final del Litoral Norte.

