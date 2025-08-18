Daymán 360 vuelve a sorprender con «El Juego de la Silla» multitudinario en la plaza Tierra de Campeones

- espacio publicitario -

Luego del éxito rotundo de la primera edición de “La Noche de San Juan” —una celebración que logró reunir a vecinos y turistas en una jornada mágica en Termas del Daymán— el grupo de operadores turísticos organizados Daymán 360 se lanza a una nueva aventura.

Ahora proponen «El Juego de la Silla», un evento sin precedentes que busca combinar creatividad, entretenimiento y comunidad.

La cita será el próximo domingo 24 de Agosto de 15:00 a 18:00 horas, en la renovada plaza Tierra de Campeones, ubicada en el corazón del barrio La Chinita, donde se espera la participación de nada menos que 360 personas en una versión multitudinaria de este clásico juego infantil que, en esta ocasión, tendrá reglas y dinámica especialmente diseñadas para mantener la diversión y la competencia hasta el final.

Un juego clásico, en formato XXL

El evento propone una estructura innovadora conformando 10 círculos de 36 sillas, es decir, 10 juegos simultáneos. Cada uno de esos juegos tendrá un ganador que será premiado, y luego, los 10 finalistas se enfrentarán por un gran premio final en una ronda definitiva.

Además de ser una actividad lúdica y participativa, esta propuesta representa una oportunidad para compartir una tarde de domingo diferente, en familia, con amigos o con quienes simplemente quieran disfrutar de un evento original.

“Vamos a armar un evento único que no se ha hecho, por lo menos en Salto, y nos animamos a decir que tampoco en Uruguay. Es un juego de la silla multitudinario, algo distinto, pensado para divertirnos y generar movimiento en la zona”, explicaron desde Daymán 360.

Una experiencia para compartir

La entrada al juego tiene un costo simbólico de $100 por persona, correspondiente a la “reserva de la silla”. Las inscripciones se realizan mediante mensaje al número de contacto oficial del grupo 094 890 594 , donde se solicitará nombre completo y se enviará un número de cuenta de la asociación para realizar el depósito.

Una vez confirmada la inscripción se asignará a cada participante un color de equipo, y al llegar al evento se le colocará una pulsera identificatoria. Cada círculo estará conformado por participantes del mismo color, favoreciendo así la organización y el sentido de pertenencia en cada ronda.

La propuesta se complementará con música de la nostalgia, una merienda compartida y una atmósfera de celebración que invita a pasar una tarde alegre y distendida. “Nos encanta la idea de que venga gente de Salto y también turistas que estén por Termas. Queremos que se sienta la energía de hacer algo distinto, de animarse a jugar”, señalaron.

Creatividad al servicio del turismo local

Daymán 360 es un grupo de operadores turísticos organizados que viene trabajando desde hace tiempo con una visión clara de potenciar el destino Termas del Daymán no solo como lugar de descanso, sino como un espacio de experiencias culturales y recreativas. Su perfil creativo y su capacidad de gestión colectiva ya ha dado frutos, como se vio en la “Noche de San Juan”, una propuesta que combinó fuego, rituales tradicionales y espectáculos en vivo, logrando una importante convocatoria.

Con este nuevo evento, el grupo vuelve a demostrar que el turismo también se construye desde lo comunitario y lo original. “La idea es que Salto se mueva, que haya cosas para hacer, que se generen recuerdos. Creemos que la mejor forma de atraer visitantes es mostrando que aquí se vive con alegría, con ideas y con propuestas distintas”, remarcan.

La plaza elegida para esta ocasión es la recientemente nombrada “Tierra de Campeones”, en La Chinita, junto a los emblemáticos tanques de OSE. Este espacio público ha sido objeto de mejoras y es hoy un punto de encuentro que celebra el orgullo barrial y el espíritu deportivo y festivo de su gente.

“Nos pareció el lugar ideal para este evento. Es amplio, accesible, y además tiene ese simbolismo de estar en una zona que ha venido creciendo y mostrando que se pueden hacer cosas lindas desde lo local”, comentaron desde la organización.

¿Cómo participar?

Los interesados en sumarse deben enviar un mensaje al número de contacto 094 890 594. Allí se les brindará toda la información necesaria para concretar la inscripción. Es importante reservar con anticipación, ya que los cupos son limitados de 360 personas, ni una más.

“Esperamos que la gente se entusiasme, que venga con ganas de jugar, de reírse, de pasarla bien. Va a ser una tarde única, una postal para el recuerdo”, concluyeron los organizadores.