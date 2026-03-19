Daymán 360 iluminará la Plaza “Tierra de Campeones” mediante acuerdo con Salto Grande

La Asociación Civil Daymán 360 concretó un importante acuerdo de cooperación con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande que permitirá avanzar en la mejora integral de la Plaza “Tierra de Campeones”, ubicada en barrio La Chinita de Termas del Daymán.

El convenio establece un aporte inicial de 5.000 dólares destinado a la instalación de luminarias, en una primera etapa clave para la recuperación del espacio público.

Según explicó la presidenta de Daymán 360, María Inés Pereyra, este respaldo económico representa “un espaldarazo espectacular” para comenzar a ejecutar un proyecto largamente planificado.

- espacio publicitario -

La iniciativa apunta a dotar a la plaza de una nueva red de iluminación mediante la colocación de 24 focos distribuidos a lo largo de una senda perimetral que permitirá recorrer todo el predio.

De acuerdo a la gacetilla oficial, el proyecto es financiado por la Delegación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande con una inversión de USD 5.000, a lo que se suma un aporte similar comprometido por el Ministerio de Turismo, actualmente en trámite.

En dialogo con EL PUEBLO Pereyra detalló que esta primera intervención contempla la construcción de una senda de aproximadamente un metro veinte de ancho que rodeará la plaza, acompañada por la instalación de columnas de iluminación y bancos de descanso. “Es una senda para caminar, pensada tanto para los vecinos como para los visitantes. Va a quedar muy bien iluminada y eso también va a atraer más gente”, señaló.

El proyecto general de la plaza es más amplio y prevé una remodelación integral del espacio, incluyendo áreas de juegos, sectores con bancos y mesas, y una mini cancha multifunción. Sin embargo, desde la asociación optaron por avanzar por etapas. “Sabemos que hacer todo junto es imposible, así que decidimos empezar por algo concreto como la iluminación”, explicó.

“Es un gran espacio. Mirá que los fines de semana, aparte de turistas, vienen muchísimos salteños. En la pandemia mucha gente descubrió esta plaza. Siempre decimos que está bueno ocupar la plaza a la nochecita. Con la luminaria va a atraer a la gente, manteniendo el pasto corto y prolijo»

En este esquema de trabajo conjunto, la Intendencia de Salto tendrá un rol fundamental aportando la mano de obra y maquinaria necesaria para la ejecución de las obras, mientras que Daymán 360 continuará gestionando recursos para sumar equipamiento urbano como papeleras, bancos y nuevas luminarias.

La mejora de la iluminación es considerada estratégica no solo desde el punto de vista urbano, sino también turístico. .

Gran bingo en la plaza: propuesta para después de Turismo

Una de las principales actividades impulsadas por la organización será el gran bingo previsto para el domingo 12 de abril, que por primera vez se realizará en la propia Plaza “Tierra de Campeones”.

El evento, que ya va por su tercera edición, busca no solo ofrecer una propuesta recreativa, sino también recaudar fondos para continuar con las mejoras del espacio. “Los premios son espectaculares”, adelantó Pereyra, mencionando una PlayStation 5, electrodomésticos, una televisión de 50 pulgadas y viajes a Cataratas y Buenos Aires.

La elección de la plaza como escenario responde a la creciente convocatoria que ha tenido el bingo en ediciones anteriores. “Nos quedaba chico el lugar, así que decidimos sacarlo a la plaza. Es una experiencia nueva”, explicó.

El evento contará con diferentes modalidades de participación, incluyendo «un sector VIP con mesas y sillas, además de la posibilidad de que los asistentes lleven sus propias sillas o mantas. También habrá servicio de merienda, aunque se permitirá ingresar con mate y alimentos. Es una actividad para compartir, pasar un buen momento y colaborar con la asociación. Todo lo recaudado va a seguir destinándose a mejorar la plaza”, subrayó Pereyra.

Semana de Turismo con buenas expectativas

Consultada sobre la próxima Semana de Turismo, Pereyra indicó que el movimiento viene en crecimiento. “Viene bien. En los últimos días, por lo menos desde mi hotel, vienen bien las reservas. La gente está dejando para último momento, pero están consultando”, comentó.

En cuanto a actividades, explicó que la asociación opta por acompañar las propuestas oficiales. “Nosotros no hacemos actividad propia en Semana de Turismo si no sumamos a lo que haga la Intendencia. La mayoría de nuestros socios trabajamos del turismo y esa es la semana más movida”, señaló.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/rap5