Curso de Manipulación de Alimentos será en Casa de Gobierno

El Gobierno de Salto informó que hoy miércoles 29 de abril se lleva adelante un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos, dictado por personal del área de Salud e Higiene. La capacitación tiene lugar en Casa de Gobierno, ubicada en Uruguay 202.

La instancia formativa tiene una duración de cuatro horas, desarrollándose en el horario de 13:00 a 17:00. Quienes completen el curso obtendrán un carné habilitante con una validez de cinco años.

Inscripciones y requisitos

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Las inscripciones se realizan exclusivamente a través de la APP “Gobierno de Salto”, disponible en tiendas digitales. Como requisito previo, los interesados deben adquirir un timbre profesional con un costo de $962.

Desde la organización se remarca que los cupos son limitados y que no se permitirá el ingreso a quienes no hayan completado el proceso de inscripción mediante la aplicación, único medio habilitado.

Además, se recuerda que es obligatorio presentar el timbre el día de la capacitación. Se exhorta a los interesados a cumplir con los requisitos en tiempo y forma para asegurar su participación.

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