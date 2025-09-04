back to top
15.5 C
Salto
jueves, septiembre 4, 2025
InicioNOTICIAS & NOVEDADES

Curso de Manipulación de Alimentos en Salto tuvo gran participación

EL PORTAL Digital
Por EL PORTAL Digital
0
Tiempo de lectura: <1 min.
- espacio publicitario -
Diario EL PUEBLO digital
Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/oc32

El pasado miércoles 3 de setiembre se llevó a cabo una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos, organizado por el equipo del área de Salud e Higiene.

La propuesta contó con una muy buena participación de interesados, lo que refleja la creciente conciencia sobre la importancia de aplicar prácticas seguras en la manipulación de alimentos.

Este curso constituye un paso indispensable para quienes desean obtener el carné de manipulador de alimentos, documento con una vigencia de cinco años que se exige a todas las personas que trabajan en la elaboración, el expendio o el servicio de comidas y bebidas.

- espacio publicitario -SOL - Calidez en compañía

La capacitación no solo cumple con un requisito formal, sino que busca garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud de la población mediante la difusión de buenas prácticas en higiene, conservación y manipulación responsable.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/oc32
- espacio publicitario -Bloom
Te recomendamos leer:

El CNE proclama los resultados oficiales que confirman a Lasso como...

Belén: 224 Años de Historia y Resiliencia

«Al grito»: Intendencia pasando las máquinas en calles del barrio Jardines...