Curso de Manipulación de Alimentos en Salto tuvo gran participación

El pasado miércoles 3 de setiembre se llevó a cabo una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos, organizado por el equipo del área de Salud e Higiene.

La propuesta contó con una muy buena participación de interesados, lo que refleja la creciente conciencia sobre la importancia de aplicar prácticas seguras en la manipulación de alimentos.

Este curso constituye un paso indispensable para quienes desean obtener el carné de manipulador de alimentos, documento con una vigencia de cinco años que se exige a todas las personas que trabajan en la elaboración, el expendio o el servicio de comidas y bebidas.

La capacitación no solo cumple con un requisito formal, sino que busca garantizar la seguridad alimentaria y proteger la salud de la población mediante la difusión de buenas prácticas en higiene, conservación y manipulación responsable.