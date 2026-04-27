Curso de manipulación de alimentos en Salto este miércoles

Salto abre inscripciones para curso de manipulación de alimentos. Se realiza el miércoles 29 en el Ateneo. Cupos limitados y registro solo por app.

Curso de Manipulación de Alimentos este miércoles: inscripciones abiertas

El Gobierno de Salto anunció la realización de un nuevo Curso de Manipulación de Alimentos, que se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de abril, en el horario de 13:00 a 17:00 horas.

La capacitación será dictada por personal del área de Salud e Higiene y tendrá lugar en el Ateneo de Salto, ubicado en Artigas 529. Al finalizar el curso, quienes lo completen obtendrán un carné habilitante con una validez de cinco años.

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Inscripciones exclusivamente por la app

Las personas interesadas deberán inscribirse únicamente a través de la aplicación oficial “Gobierno de Salto”, disponible tanto en Google Play como en App Store. Este será el único medio válido de registro.

Para completar el trámite, será necesario adquirir previamente un timbre profesional con un costo de 962 pesos uruguayos.

Cupos limitados y requisitos

Desde la organización se informó que los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.

Asimismo, se recuerda que no se permitirá el ingreso al curso a quienes no estén registrados en la aplicación. Además, será obligatorio presentar el timbre el día de la capacitación.

La instancia forma parte de las acciones que impulsa la Intendencia para fortalecer las condiciones sanitarias y la formación en el manejo seguro de alimentos en el departamento.

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