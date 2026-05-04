Curso de Manejo Defensivo por Mayo Amarillo en Salto

El Gobierno de Salto invita al Curso de Manejo Defensivo, que se realizará el jueves 7 de mayo en el Teatro Larrañaga, en el marco de Mayo Amarillo 2026.

Invitación al Curso de Manejo Defensivo en el marco de Mayo Amarillo 2026

El Departamento de Movilidad Urbana del Gobierno de Salto invita a la población a participar del Curso de Manejo Defensivo, que se realizará en el marco de las actividades de Mayo Amarillo 2026.

La instancia tendrá lugar el jueves 7 de mayo, a la hora 09:00, en el Teatro Larrañaga, y contará con una duración de cuatro horas.

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Según se informó, se otorgará certificado de aprobación del Banco de Seguros del Estado (BSE) a quienes cumplan con los requisitos establecidos en las actividades propuestas.

La actividad forma parte de las acciones de sensibilización y prevención que se desarrollan durante Mayo Amarillo, con el objetivo de promover una circulación más segura y responsable.

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