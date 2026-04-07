Curso de cooperativismo abre inscripciones en Salto

Udelar Salto abre inscripciones para curso de cooperativismo 2026. Inicia el 10 de abril con modalidad presencial y virtual para público general.

Udelar Salto abre inscripciones para curso de cooperativismo y economía social

La sede Salto de la Universidad de la República anunció la apertura de inscripciones para el Curso-Taller de Cooperativismo y Economía Social Solidaria 2026, una propuesta formativa gratuita orientada a estudiantes, trabajadores, profesionales y público en general interesado en la temática.

La iniciativa, organizada por la Unidad Regional de Extensión del Cenur Litoral Norte, comenzará el viernes 10 de abril y se extenderá hasta el 3 de julio de 2026. El curso propone un enfoque integral que articula enseñanza, investigación y extensión, con el objetivo de promover la reflexión sobre los procesos asociativos y el desarrollo de la economía social en la región.

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Modalidad y desarrollo del curso

El cursado combinará instancias presenciales y actividades asincrónicas. Las clases presenciales se realizarán los días viernes, de 14:00 a 16:00 horas, en la sede Salto del Cenur Litoral Norte, ubicada en calle Rivera 1350. A su vez, se complementarán con trabajos y contenidos a través de la plataforma EVA.

La propuesta está dirigida a estudiantes de distintas carreras, así como a integrantes del sector cooperativo y personas vinculadas a la economía social. En el caso de estudiantes que requieran créditos, será obligatorio inscribirse también en Bedelía, además del formulario en línea.

El curso contará con un cupo máximo de 15 estudiantes por carrera en áreas como Trabajo Social, Ciencias Sociales, Psicología, Derecho, Diseño Integrado, Veterinaria y Enfermería.

Equipo docente y enfoque académico

El equipo docente está integrado por profesionales de la Unidad Regional de Extensión, entre ellos Alejandra Cardozo, Gonzalo Bandera y Guillermo Herrmann, bajo la coordinación de la Dra. Leticia Benelli. Además, participarán docentes invitados y representantes de organizaciones vinculadas al cooperativismo.

Charla abierta de la Unión Europea en Udelar Salto

En paralelo, la sede Salto de Udelar recibirá el martes 14 de abril al embajador de la Unión Europea en Uruguay, Petros Mavromichalis, quien encabezará una charla abierta junto a una delegación diplomática.

La actividad se desarrollará en el Aula Magna a partir de las 15:50 horas y estará dirigida especialmente a estudiantes y docentes, aunque será abierta a todo público.

La jornada contará con dos instancias: una primera enfocada en las oportunidades de becas universitarias en Europa, a cargo de representantes de cooperación de la Unión Europea, y una segunda centrada en el acuerdo Unión Europea–Mercosur y temas de actualidad vinculados a la presencia europea en el país.

El encuentro tendrá una duración aproximada de una hora y media e incluirá un espacio final para preguntas del público.

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