Cuidacoches de Salto reclaman reintegro de seis trabajadores

Sindicato de cuidacoches de Salto exige el reintegro de trabajadores apartados por la Intendencia

El gremio desmiente las acusaciones de consumo de sustancias vertidas por la comuna y denuncia una caída del 70% en la recaudación de la «Zona Azul» debido a la falta de controles oficiales.

En la pasada jornada a nivel nacional se supo del alejamiento de seis cuidacoches de su zona de trabajo por parte de la Intendencia de Salto, alegando que quienes fueron suspendidos tienen consumo problemático de sustancias lo que afecta su desempeño en el horario de atención al público.

Dialogamos con Víctor Mezzetti, uno de los protagonistas y presidente del sindicato de cuidacoches de Salto, cargo al que fue electo para representar a los afiliados hasta el año 2027, a su vez integra el secretariado nacional en la mesa de FUECYS (Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios).comentó que el sindicato de cuidacoches de Salto, cuenta con personería jurídica y se compone por un total de 35 integrantes. Han desarrollado un largo camino en el medio sindical para tener la operativa que manejan hoy.

Mezzet expresa que ninguno de los cuidacoches habilitados por la Intendencia de Salto tiene ni tuvo problemas de consumo de sustancias y tienen una trayectoria amplia en este ámbito, por lo que se reclama el retorno de éstos a sus lugares de trabajo.

“Han retirado a seis compañeros de trabajo, pero el tema de la droga y el alcohol no lo voy a creer nunca, porque diariamente los visito a cada uno en sus puestos de trabajo y nunca los vi en las condiciones que se adjudican. Se están retirando a los compañeros sin ninguna prueba, motivo o denuncia. Lo que se hizo fue un acto injusto dado que se hizo lo que se dice popularmente “poner a todos en la misma bolsa” en lo que refiere a la temática del consumo problemático de alcohol y drogas. Cada uno de los componentes de este sindicato que es un grupo hermoso, ninguno de nosotros consume ni bebemos. Tenemos una disciplina y un respeto muy grande para con los compañeros y para el público usuario nuestro. Porque estamos en conocimiento que en este trabajo, en este servicio que brindamos hoy, la confianza es lo principal. Muchos de los compañeros separados de su lugar de trabajo tienen más de 30 años trabajando en la calle, nunca jamás tuvimos una denuncia, ni problemas con la Justicia, tampoco alguna queja de los vecinos”.

REIVINDICACIONES

Reclamos y falta de diálogo

La plataforma de reivindicaciones del gremio es clara: el reintegro inmediato de los seis operarios a sus paradas habituales, apelando a la antigüedad que ostentan en el sector desde 1996.

A la preocupación por los puestos de trabajo se suma una fuerte crítica a la gestión de la movilidad urbana.

El sindicato de cuidacoches de Salto reclama a la actual administración el retorno de todos los cuidacoches separados de su lugar de trabajo sean reintegrados normalmente y reivindica una mejora de la comunicación y el diálogo con la Intendencia de Salto.

En reunión con el Director de Tránsito ya han expuesto sus solicitudes: “que todos los compañeros vuelvan a los estacionamientos de trabajo, esto lo solicitamos en nombre de la antigüedad que tienen en esos emplazamientos. Estamos trabajando como cuidadores desde el año 1996”.

PROBLEMAS

Desde el sindicato se reclama a la actual administración la falta de cercanía, mayor inspección de la zona azul,

“Nosotros reclamamos a la Intendencia más inspección de la zona azul, ya que desde que asumieron andan poco por esta zona. Hemos observado un declive en la recaudación que puede llegar a alcanzar hasta un 70%. Nosotros venimos arrastrando problemas con la actual administración, con las dos administraciones anteriores hemos trabajado codo a codo con la dirección de tránsito. Los anteriores directores de tránsito nos visitaban al menos cuatro veces al mes. Si teníamos algún problema siempre estaba algún inspector cerca con el que podíamos contar y consultar. Existía un contacto directo entre directores y el sindicato, ante cualquier medida tomada o cambios en las directivas, estábamos enterados de primera mano. Se nos consultaba y se llegaban a acuerdos satisfactorios para ambos lados”.

Desde el sindicato también se reclama la falta de diálogo directo con el intendente. “Hace ocho meses que le estamos solicitando una reunión formal y aún no hemos sido recibidos. A la administración le decimos que es preferible darle una mano a la gente para salir adelante antes de enterrarlos”.

