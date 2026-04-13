Cuestión de mirada al sur; Saladero: ¡ese que manda!

La quinta fecha de la primera rueda en el torneo de la Divisional B dejó un saldo de emociones fuertes, paridad extrema y un cambio significativo en la cima de la tabla. Con un total de 22 goles convertidos en seis partidos, la jornada consolidó a un único líder y demostró que en esta categoría nadie regala nada.

El gran ganador de la fecha fue, sin duda, Saladero. En un partido cerrado y trabajado frente a Progreso, el equipo logró romper el cero recién en los suspiros finales del encuentro. Un gol agónico de Leonardo Ferrari selló el 1-0 definitivo, permitiendo que Saladero alcanzara las 12 unidades para quedar como único puntero del certamen.

LLUVIA DE GOLES Y PARIDAD

La jornada se caracterizó por marcadores abultados y repartición. La vibración bien entendida, no faltó

Tigre 3 Cerro 3: el duelo más saliente de la fecha a la hora del gol. En un intercambio de golpes constante, felinos y villeros no lograron sacarse ventajas, repartiendo unidades tras seis gritos de gol. En Cerro, el debut de Ruben Bidondo en la Dirección Técnica.

Dublín Central 3 – Palomar 2: Dublín logró una victoria vital en un partido de ida y vuelta, logrando imponerse por la mínima diferencia ante un combativo Palomar. La escala dublinense en la tabla es real

Chaná 3 Deportivo Artigas 2: El «Indio» hizo valer su peso ofensivo para quedarse con los tres puntos en un choque directo que mantuvo la incertidumbre hasta el pitazo final.

BIEN ELOCUENTE PARA GANAR

En el resto de la actividad, San Eugenio mostró su mejor versión al golear con autoridad a El Tanque por 3-0, demostrando solidez defensiva y contundencia en el área rival. Por otro lado, Hindú e IASA protagonizaron el único empate con pocos goles de la tarde, igualando 1-1 en un resultado que poco les sirve para escalar posiciones de privilegio. En el caso de San Eugenio, sube en la tabla después de un inicio vacilante, mientras El Tanque va acentuando uno de sus trayectos más flojos de años a esta parte.

Así pasó

Campo de juego: Saladero. Partido válido por la quinta fecha la 1ª rueda. Primera rueda. Divisional «B». Árbitro central: José Gabriel de los Santos.

SALADERO (1)- Jorge de los Santos; Thiago Piegas, Santiago Barreto,Mateo de los Santos, Marcos Lalindre; Ruben Santana, Facundo Barrientos, Tomás Suárez, Lucas Píriz; Benjamín Albín, Leonardo Ferrari. Director Técnico: Federico Suárez. Banco de espera: Bacque, Silva, Suárez, Ibero, Juan Andrés Píriz, José Luis Píriz.

- espacio publicitario -

PROGRESO (0)- Gumzán Núñez; Santiago Sagradini, Juan M. Cavalheiro, Marcos Robledo, Gonzalo Jorge; Braian Ferreira, Marco González, Juan Cincunegui, Emilio Rodríguez; Agustín Pintos, Domingo Ramírez. Director Técnico: Javier Oses. Ayudante Técnico: Hugo Sampayo. Banco de espera: Silveira, Cabrera, Cuello, Oca,po, Cardozo, Velásquez y García. GOL: 40′ del segundo tiempo, Leonardo Ferrari (S).

En la tabla

Al cabo de la quinta fecha, esta clasificación general en la Divisional «B»: Saladero 12, Sud América 10, Hindú 9, Progreso 9, Tigre 8, San Eugenio, Chaná y Dublín Central 7, Deportivo Artigas 5, Palomar y Cerro 4, El Tanque 1.

Cabe recordar que existen dos pronunciamientos pendientes del Tribunal de Penas, tras los reclamos de Sud América a Hindú.

La sexta fecha es la que viene y con estos partidos para tener en cuenta:

Sud América vs. Tigre

Chaná vs. Dublín Central

Progreso vs. El Tanque

San Eugenio vs. Saladero

Palomar vs. Hindú

Deportivo Artigas vs. Cerro



Por el Comercial

En la Liga Salteña de Fútbol Comercial, se disputó la primera fecha de la primera rueda. Con estos

resultados para el apunte.

Burton Fútbol Club 2 Villa España 0.

La Cafetera 0 Pistoleros 0.

Delta Fútbol Club 6 La República 1.

Deportivo VJ 2 La Resaka 1.

Seven 24 FC 1 La Mecánica 3.

La Academia 1 Dale Verde 4.

Súper Sénior: Adeoms el que más goleó: 5-0

Para la Liga de Fútbol Súper Sénior, igualmente el nacimiento de la temporada. Con tres divisionales incluídas y en el caso de la «A», un equipo que llegó a la lotería de goles. Mientras San Isidro «A», el equipo que dispuso de fecha libre. Desde EL PUEBLO, la síntesis de un domingo donde el telón se levantó.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/4tl8