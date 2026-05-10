Cuatro madres cinematográficas

Salomón Reyes repasa cuatro madres del cine, entre el duelo, el sacrificio, el conflicto familiar y el vínculo materno en NICO, su nueva película.

Se podría decir que NICO, la película, cuenta la historia de una madre que está dispuesta a sacrificar todo por su hijo, aunque ese hijo, este muerto. Parece una situación muy dramática pero la realidad cinematográfica, se ha encargado de representar varías tipologías de madre que pueden resultar ejemplares o perturbadoras, según se le mire.

En 1999, un Pedro Almodovar que estaba sublimado, alcanza un momento crucial al estrenar “Todo sobre mi madre” en donde la argentina Cecilia Roth interpreta a una madre que ha perdido un hijo y debe superar el duelo. Lo paradójico es que ella labura ofreciendo terapias a familias con pacientes terminales. Lo cierto es que vivir los duelos en carne propia, no tiene nada que ver con vivir los de otros. En la película, una grandiosa Cecilia Roth, suelta una frase despiadada que define su sentimiento como mujer y madre.

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– Las mujeres hacemos cualquier cosa para no estar solas.

En “Freaky Friday” del 2003, que conocimos en Uruguay como “Un viernes de locos” una madre interpretada por Jamie Lee Curtis, intercambia el cuerpo con su hija, Linsay Lohan, para que de algún modo ambos personajes sientan y se pongan en el lugar de la otra. En una de las varias discusiones entre ellas, Curtis, suelta esta desesperada pregunta, que hemos oído en otras versiones en nuestras propias casas:

– ¿Crees que mi vida es perfecta? A lo que la hija contesta:

– No durarías un día en mi escuela.

La formula del intercambio de cuerpo entre madre e hija funcionó tan bien que en 2025 se hizo la parte 2 que titularon “Otro viernes de locos” pero que pudiéramos retitular en este día 10 de mayo como “Ponte un día en mi lugar”.

En 2017, se estrenó una película que quizá pasó muy por debajo del radar “Yo, Tonia” en donde aparece una increíble madre despiadada interpretada por Allison Janey, que controla con meticulosidad el entrenamiento de su hija patinadora, que está llamada a ser la mejor patinadora de los Estados Unidos. Su relación es tosca y grosera. En un momento desafiante, la hija, interpretada por Margot Robbie le pregunta:

– ¿Cuando era niña me quisiste alguna vez? A lo que la madre contesta sin inmutarse.

– Te convertí en una campeona.

Un caso de madre dominadora que pondera el éxito por encima del bienestar de su hija.

Podríamos seguir hablando de madres en el cine pero déjenme por último mencionar el diálogo que tiene Florencia, la madre de Nico interpretada por Paola Cattani a su hija Joaquina (Melina Pérez Castilla) cuando descubre la verdadera razón por la que han venido al bosque.

– ¿No sé si sabes que yo también tengo mis propios problemas? Lo dice por que su hija le reclama sobre el fallido papel de madre que está teniendo.

Les mando un abrazo cinematográfico, de esos que duran mucho, a todas las madres que lean está nota en su día y si lo quieren en vivo, las espero el próximo 14 de mayo en la premiere de NICO en el Cine Sarandí de Salto.

NICO

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