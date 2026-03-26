Cuando se trata de elegir

El Gobierno de Salto presenta su agenda de actividades deportivas para otoño-invierno 2026

La Coordinación de Deportes del Gobierno de Salto informa a la población que ya se encuentra disponible la grilla de actividades deportivas correspondiente a la temporada otoño-invierno 2026, con propuestas pensadas para todas las edades y niveles, promoviendo el bienestar, la inclusión y el acceso al deporte en distintos espacios de la ciudad. Las actividades se desarrollarán principalmente en la Casa de los Deportes y en el Espacio Costa, con una variada oferta que incluye disciplinas recreativas, formativas y de acondicionamiento físico.

RAZÓN DE PROPUESTAS

Boxeo: lunes a viernes, en tres turnos (09:00 a 10:00, 18:00 a 19:00 y 19:00 a 20:00) en Casa de los Deportes.

- espacio publicitario -

Vóley: lunes a viernes de 18:00 a 23:00 en Casa de los Deportes.

Gimnasia formativa: lunes a jueves de 09:00 a 10:00 en Casa de los Deportes y Espacio Costa.

Gimnasia artística: lunes y miércoles de 18:45 a 19:45 en Casa de los Deportes.

Funcional Aerobox: lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 18:00 en Casa de los

Deportes. Asimismo, se suman propuestas vinculadas al ritmo, la salud y la recreación en

Casa de los Deportes:

– Danza Candombe: lunes de 18:30 a 19:30.

– Ritmos latinos: martes y jueves de 18:30 a 19:30.

– Funcional: martes y jueves de 07:30 a 08:30.

Grupo Caminadores: martes y jueves de 09:00 a 10:00 en Espacio Costa.

Pruebas combinadas: sábados en horario matutino en Espacio Costa.

EN EL ÁREA FORMATIVA Y DEPORTIVA

Entrenamiento deportivo: martes de 17:30 a 18:30 en Casa de los Deportes. Escuelas predeportivas: miércoles y viernes de 19:30 a 21:00 en Casa de los Deportes. Rugby: viernes de 18:00 a 19:00 en Espacio Costa. Desde la Coordinación de Deportes se invita a toda la población a sumarse a estas actividades, que buscan fomentar hábitos saludables, fortalecer los vínculos comunitarios y generar espacios de participación accesibles para todos. Por más información, los interesados pueden acercarse a Casa de los Deportes en calle Agraciada 975.

A las 21.30′ en el gimnasio de Salto Uruguay; Ferro Carril y Salto Rowing: ¡flor de noche en el Futsal!

-Noche de fútbol Sala pactado para esta noche en el Gimnasio de Salto Uruguay. Desde la hora 21.30′, un duelo bien especial, desde el momento que se enfrentarán Ferro Carril y Salto Rowing Club. Es el partido queabre la nueva fecha, número 13 en la Divisinak «A».

En el caso de Ferro Carril suma 12 puntos, mientras Salto Rowing registra 18. La punta es de Ceibal con 27 puntos, mientras Universitario se transforma en escolta con 24 unidades. La Divisional «B» en tanto, incluye dos punteros: Palomar y Cerro con 28 unidades, en tanto Barrio Artigas suma 25.

El campeón de Liga Agrariase jura respuesta y avanzar

Se trata de los equipos que en la Divisional «B» de la Copa del Interior de Clubes, inician desde fase «cero». Implica un mano a mano entre aquellos equipos que al cabo de los dos jueces, se sumarán a zona de grupos. Un total de cuatro equipos clasificarán para jugar el año viene en el círculo mayor. De los equipos que comienzan desde fase «cero», aparece el Campeón de la Liga Agraria en la temporada 2025: Barrio Albisu. Tras la resolución en OFI para compaginar las llaves, surge que los agrarios enfrentarán en partidos de ida y vuelta Cuareim de Bella Unión. En el caso de Barrio Albisu, con nuevo presidente: Gabriel de los Santos. Pero además, con nuevo Director Técnico: Joaquín Suárez. Del plantel del año pasado, se alejaron 8 jugadores, los que habían llegado en condición de préstamo. A pesar de algunos pesares, juramento real: el de avanzar a la zona de grupos.

¡100 años de corazón «Indio»!

El 26 de marzo de 1926, un grupo de visionarios plantó una semilla que hoy, un siglo después, se ha convertido en un roble inamovible de nuestra identidad deportiva. El Club Atlético Chaná llega a su centenario, y con él, se despiertan los recuerdos de miles de almas que han pasado por sus tablones. Nació el 26 de marzo de 1926. Por lo tanto hoy….¡un siglo después!

Hablar de Chaná es hablar de la Liga Salteña de Fútbol en su máxima expresión. Es evocar la mística de una camiseta que se lleva en la piel y que representa mucho más que un resultado el domingo.

Desde aquellos primeros encuentros en los que se forjó el apodo del «Indio», hasta las tardes de recompensa y los domingos de sacrificio, el club ha demostrado que su verdadera fortaleza no reside sólo en las vitrinas, sino en su gente. Cien años se construyen con el sudor de jugadores que dejaron la vida en el campo, con la sabiduría de técnicos que fueron padres y maestros, pero sobre todo, con el trabajo silencioso de dirigentes y socios. Son ellos quienes, en las épocas de vacas flacas, mantuvieron las puertas abiertas y la bandera en alto.



«Chaná es el barrio, es la familia que se hereda y es el grito sagrado que nos une cuando la pelota empieza a rodar» y lllegar a los 100 años es mirar hacia atrás con orgullo y hacia adelante con la responsabilidad de mantener viva la llama. El Fortín de la calle Brasil no es solo un predio deportivo; es un santuario de anécdotas, de abrazos de gol y de una lealtad que no entiende de categorías. Hoy en la Divisional «B» y con el objetivo de ascender.

Hoy, al sonar el silbato de este siglo de vida, el brindis es por los que están y por los que alientan desde el cielo. Porque mientras haya un corazón latiendo bajo esa camiseta, la historia de Chaná seguirá escribiéndose con la misma pasión del primer día. ¡Y sin dudas qué sí! ¡Sin dudas, Chaná!

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/smh6