Cuando la impunidad es la que anda suelta

No hace tantas semanas atrás, cuando un partido de fútbol en la categoría Sub 18 a nivel de la Confederación del Sur terminó a las trompadas. Igualmente en aquella ocasión, las imágenes resultaron desgarrantes, por el grado de violencia expuestos por los futbolistas adolescentes de Flores y Durazno. Desde el Tribunal Arbitral de OFI, la medida fue tan letal como ejemplarizante: los dos seleccionados fueron expulsados de la competencia.

En medio de esa trifulca, nadie para separar. Nadie para evitar el recrudecimiento de aquella gobernante violencia. Sin guardia policial en escena, las reacciones se encadenan.

En tanto no pocos seleccionados salteños y equipos también jugando torneos impulsados por OFI; han sabido de situaciones penosas, blanco de quienes nunca expondrán el mínimo atisbo de sensibilidad humana.

En su momentos, notas-denuncias de la Liga Salteña de Fútbol, que fueron muriendo sistemáticamente en la inacción de quienes también en el organismo rector, terminan siendo cómplices de la bastardeada esencia.

Habría que preguntarse en qué medida es posible bajarle el copete, a quienes sustentan el principio del mal que los enferma, guillotinando la sustancia del fútbol.

Esa que habla de jugar. Tan solo de proponer.

Cercanos a la pelota. Lejanos al puño, de sus más asqueantes y demoníacos fines.

–ELEAZAR JOSÉ SILVA–

El asco de la violencia

Guichón (Paysandú Interior) y Soriano capital (Mercedes) se enfrentaron este sábado en el marco de la final del regional Litoral de la Copa Nacional de Selecciones de OFI, en un partido que tuvo una resolución negativa.

A falta de dos minutos para el final, ocurrió un hecho que no tardó en viralizarse en redes sociales. Una dura infracción del jugador visitante Mario González derivó en la reacción de jugadores locales, entre ellos la de Enzo Echeveste, que se le fue encima al rival.

Con el tumulto ya generado, Echeveste apareció detrás de González y lo tomó del cuello, situación tras la que el futbolista de Soriano reaccionó con una trompada que dio de lleno en el rostro del jugador local, por lo que vio la roja.

La imágen es impactante y el video se viralizó. Una mancha más para el fútbol del Interior. Es una afrenta al fútbol del Interior, TODO, más allá de camisetas o regionalismo.

Hasta el diario Clarín se hizo eco

¿Nos avergüenza a todos?

- espacio publicitario -

Lo sucedido en torno al juego de Guichón y Mercedes, fue de impacto real, a tal punto que medios de notable repercusión en el Río de la Plata, acentuaron la información, con fotos y crónicas del hecho.

Lo sucedido debería AVERGONZARNOS A TODOS, y solo resta saber qué sanciones caben frente a la acción destemplada de este tipo de iracundia. Desde EL PUEBLO, al rescate de lo que puntualiza el diario Clarín de Buenos Aires.

«El fútbol uruguayo siempre sorprende por el talento de sus jugadores y su rica historia pero también por escenas bizarras, en este caso por su violencia, como la que se dio este sábado en la final de un tradicional torneo amateur entre equipos del interior del país.

A dos minutos del pitazo final y el suspenso hasta la revancha, el futbolista Mario Gómez, de Soriano, quedó en medio de un tumulto y agredió a un rival, provocando que el árbitro le mostrara la tarjeta roja.

Acto seguido, se le fueron encima un grupito de jugadores de Paysandú, y uno de ellos, Enzo Echeveste, lo agarró del cuello. Gómez reaccionó de la peor manera: se plantó firme, giró sobre sus piernas y sacudió un gancho de derecha imprevisto que encontró con la guardia baja a Echeveste y lo dejó nocaut. Con el número 3 en el suelo y sin reacción, el agresor enfiló hacia los vestuarios sin ensayar ninguna protesta y consciente de que verá la vuelta desde la tribuna».