Crossfit: salteños compitieron en Paysandú

Atletas de Salto participaron en la Heroica Interbox en Paysandú. Matías Álvarez valoró la experiencia y el trabajo en equipo tras dos jornadas exigentes.

Belén Russo, Adrián Bentancur, Sabrina Alvez y Matías Álvarez en evento Heroica Interbox de Crossfit en Paysandú

Crossfit salteño dijo presente en la Heroica Interbox de Paysandú

El pasado fin de semana, la ciudad de Paysandú fue sede de la competencia de crossfit Heroica Interbox, un evento que reunió a atletas de distintos puntos de Uruguay y también de Argentina, consolidándose como una de las propuestas en crecimiento dentro del calendario regional.

La actividad se desarrolló durante sábado y domingo en el Estadio Cerrado, con un gran marco de público y un nivel competitivo exigente, donde se combinaron distintas categorías y formatos de competencia.

- espacio publicitario -

Desde Salto, el equipo de Revancha Box tuvo una destacada participación. En la categoría Scaled por equipos (cuartetos), el conjunto integrado por Adrián Bentancur, Belén Russo, Matías Álvarez y Sabrina Alvez alcanzó el puesto 15 entre 38 equipos.

“Fue una experiencia impecable”

En diálogo con El Pueblo, Matías Álvarez valoró su primera participación en una competencia de estas características y destacó el aprendizaje que le dejó la experiencia.

“Como primera experiencia fue impecable. Nunca había competido, más allá de que hace años entreno, pero esta vez se dio la oportunidad con el equipo y la verdad que lo disfruté mucho”, señaló.

El atleta explicó que la exigencia del formato competitivo es muy distinta al entrenamiento habitual: “Son ejercicios puntuales, de pocos minutos, donde tenés que darlo todo. No es lo mismo que en el gimnasio, donde manejás tus tiempos; acá cada segundo cuenta”.

El valor del equipo y la estrategia

Uno de los aspectos más destacados por Álvarez fue el trabajo colectivo, clave en este tipo de competencias.

“La dinámica del equipo fue muy buena. Cada uno conoce sus fortalezas y debilidades, y en base a eso armamos estrategias para repartir el esfuerzo. Siempre pensando en sumar para el equipo”, explicó.

En ese sentido, remarcó que la coordinación y el apoyo mutuo marcan la diferencia: “No estás solo, estás constantemente alentando a tus compañeros, y cuando terminás un ejercicio y lo festejás con el equipo, es un momento muy especial”.

Preparación y exigencia mental

La preparación previa también jugó un rol importante. Según relató, el equipo comenzó a entrenar en conjunto aproximadamente un mes antes del evento, tomando como referencia los WOD (rutinas de competencia) que la organización iba publicando.

“Entrenamos en base a esos ejercicios, pero en competencia entra mucho en juego la cabeza: los nervios, la ansiedad, la presión por no equivocarte. Todo eso influye en el rendimiento”, sostuvo.

Un resultado positivo con margen de mejora

El puesto 15 entre 38 equipos fue valorado de forma positiva por el grupo, teniendo en cuenta que ninguno de los integrantes se dedica profesionalmente al crossfit.

“Quedamos conformes. Fuimos a vivir la experiencia y a dar lo mejor. Después, al analizar, ves que podrías haber rendido un poco más y llegar más arriba, pero eso queda como aprendizaje para lo que viene”, afirmó.

Mirando hacia adelante

La experiencia dejó abierta la puerta a nuevas participaciones. Álvarez adelantó que evalúa competir nuevamente en el corto plazo, incluso en formato individual.

“Me quedé con ganas de volver a competir. Hay un evento en Montevideo que estamos evaluando, y también otras opciones más adelante. La idea es seguir entrenando y superarse”, indicó.

Un deporte accesible y en crecimiento

Más allá del resultado, el atleta destacó el carácter inclusivo del crossfit y su crecimiento en la región.

“Es un deporte adaptable, para todas las edades. En la competencia había desde niños hasta personas mayores. Lo importante es animarse, porque cualquier deporte suma”, expresó.

Por su parte, en la categoría RX —la de mayor exigencia—, la dupla salteña integrada por Lucía Albernaz y Benjamín Echagüe logró un destacado cuarto puesto, quedando muy cerca del podio.

El equipo estuvo acompañado y dirigido por su entrenadora, Cecilia Cisa, quien fue clave en la preparación de los atletas.

La competencia fue organizada por el Club Paysandú, reafirmando el crecimiento de la Heroica Interbox como un evento de referencia para el crossfit en la región.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/7qsv