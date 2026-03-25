Crimen pasional en Paysandú: 7 años de cárcel al autor

Un hombre fue condenado en Paysandú por matar a la pareja de su expareja durante una discusión en la vía pública. Recibió 7 años de penitenciaría.

El crimen ocurrió en la madrugada del pasado domingo en la ciudad de Paysandú, dejando como saldo la muerte de un hombre de 40 años tras un violento episodio registrado en la vía pública.

De acuerdo a la información recabada, el agresor, identificado como Escobar Álvarez, de 33 años, y su expareja habían acordado concurrir juntos a una seccional policial para denunciar la desaparición del hijo de ambos, cuyo paradero era desconocido.

Sin embargo, mientras se dirigían hacia la dependencia policial, Escobar Álvarez se encontró con la actual pareja de la mujer, Larruina Urquiza, de 40 años. En ese momento se generó un intercambio de palabras que rápidamente escaló a una discusión.

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Fue entonces cuando se produjo el desenlace fatal. En medio del altercado, Escobar Álvarez extrajo un arma blanca y le asestó una puñalada en el pecho a Larruina Urquiza. Si bien la herida presentaba escasa dimensión externa, el arma penetró profundamente hasta alcanzar el corazón, provocándole la muerte en cuestión de minutos.

Tras el hecho, el homicida se dio a la fuga, siendo posteriormente detenido por efectivos policiales.

Luego de las actuaciones correspondientes y del trabajo coordinado entre la Policía y la Fiscalía, el caso fue llevado ante la Justicia.

Finalmente, en las últimas horas, Escobar Álvarez fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de violencia doméstica y homicidio, siendo penado con siete años de penitenciaría.

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