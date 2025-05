Cra. Angelina Bazzano

- espacio publicitario -

Recientemente designada para ocupar el cargo de Secretaria de la Delegación Uruguaya en la Comisión Técnico – Mixta de Salto Grande (CTM), nuestra entrevistada de hoy, ha sabido desempeñarse en otras áreas de competencia y responsabilidad, tales como la Dirección de Proyectos Especiales, Inversión y Desarrollo de la Intendencia de Salto, el Programa Emprendimientos Productivos del MIDES, y la Fundación Desarrollo Regional Salto Grande.

Su carrera profesional, la cual ha venido ejercido a través de su Estudio Contable, está acompañada con lo que ella señala como su “otra gran pasión”, la docencia universitaria, la cual desarrolla, también, como homenaje a su padre, quien supo ser educador en otra área.

Angelina Bazzano es, por lo tanto, una de las profesionales más reconocidas en la actualidad en nuestro medio, y nos cuenta sus vivencias en ameno diálogo para esta nueva entrega de Al Dorso.

1)¿Quién es Angelina Bazzano?

Una mujer sencilla, que adora a su familia, amigos y amigas; que le sonríe a la vida pero, le desvelan sus responsabilidades, y un tanto obsesiva con el trabajo.

2)¿Dónde, cuándo y por qué optó por la carrera de Contadora?

Sinceramente, la decisión no fue vocacional. Me gustan las ciencias exactas, era buena en matemáticas y tenía claro que quería estudiar en Montevideo, donde en aquella época, habían más alternativas al momento de pensar en los estudios terciarios. Así llegué a la carrera, no fue sencilla, pero fui tomándole el gusto en el proceso. Teniendo presente, además, cómo la economía impacta en el día a día y en la vida de la gente.

3)¿La vocación surgió con la realidad del ejercicio de la profesión o la superó?

Como muchos estudiantes del interior, el trabajo acompañó la formación, ya que trabajé desde tercero de Facultad; luego de recibida, trabajé 10 años como Contadora en la capital. En el 2011 sentí que mi lugar era Salto, cerca de mi familia, de mis afectos e historia, es así que resuelvo emprender nuevos proyectos, abrir un Estudio contable, el cuál aún sostengo. A mi retorno a Salto, fui seleccionada como consultora del programa Emprendimientos Productivos del MIDES, y también, me incorporo al trabajo de la Fundación Desarrollo Regional Salto Grande. Este nuevo desafío despertó mi pasión y, sin dudas, una de mis vocaciones, asesorar con mis conocimientos a pequeños emprendimientos y a pymes, desde una perspectiva económica pero, con una profunda visión social y humana.

4)¿Satisfecha de su participación en el área política departamental?

Si, creo que en esa etapa pude brindar todo lo que estuvo a mi alcance, procurando siempre el impulso del trabajo en equipo, buscando generar oportunidades a diferentes colectivos y sectores, trabajando sin personalismos, ni ambiciones particulares, buscando siempre sumar oportunidades y alternativas.

5) Desde su perspectiva ¿qué cree que le hace falta a Salto, hoy?

Salto es un departamento que tiene mucho por desarrollar, pero para eso requiere de una visión de mediano y largo plazo. Generar consensos, acuerdos mínimos con todos los partidos políticos, conjugar al sector privado /empresarial con lo público, las universidades, los trabajadores, todos tienen algo que sumar y aportar; esto, sin dudas, nos permitiría construir más y mejores oportunidades de desarrollo del departamento a mediano y largo plazo. Esta búsqueda de acuerdo, debe primar por sobre las diferencias o matices de las políticas partidaria, para construir mejores realidades para los salteños y salteñas. En ese sentido, la Agenda de Desarrollo Salto 2030 es un ejemplo, una experiencia de búsqueda de un camino común, de impulso de políticas de impacto social a largo plazo, que creo se debería fortalecer e impulsar para un desarrollo real y sostenible.

6) La docencia, ¿otro aspecto de esa vocación principal?

Si, es mi otra gran pasión, lo digo con mucho orgullo, ya que además mi padre fue docente, y aún hoy tengo la satisfacción de que mucha gente lo recuerda con cariño, por su trato con los estudiantes, su cercanía y su pasión por la enseñanza.

En 2011 me presento a un llamado de la Universidad de la República para dictar clases de Administración y Contabilidad para el primer año de Facultad de Ciencias Económicas. Me desafié a seguir los pasos de mi padre, y fui seleccionada -junto a Andrea Malvasio con quien hicimos un gran equipo- y, hoy por hoy, no me imagino sin esta labor en mi vida. Cada año se renueva el desafío de conocer una nueva generación y se aprende mucho con los y las estudiantes. Esa es otra realidad que debe ser capitalizada desde las políticas sociales; la presencia en Salto de diversas instituciones de formación tericaria, UdelaR, UCU, IAE, entre otros, que año a año crecen en matrícula, la visión de Salto Ciudad Universitaria como polo regional es clave y una gran oportunidad para que la ciudad acompañe ese desarrollo de capital humano con políticas de inclusión en diferentes áreas de trabajo, tanto en lo público como en lo privado.

7) La tarea en CTM ¿un desafío?

Sin dudas, la CTM es una institución binacional de gran impacto a nivel regional, nacional e internacional. Esto significa que lo que ahí pase afecta no solo a los de adentro sino que impacta en una gran cantidad de personas del contexto regional. Tenemos una gran responsabilidad por delante, pienso que con dedicación, transparencia y empatía se pueden lograr acciones concretas que generen resultados de impacto positivo en la región. En términos de equidad de género, es también una gran responsabilidad, teniendo presente que muchas veces las mujeres no accedemos a ocupar cargos de esta magnitud, sumar visiones y miradas nos permitirá proyectar de una manera más integral el accionar de la CTM.

8) La familia en su vida

Mi refugio, mi sostén y mi gran amor. Somos un equipo potente, nos complementamos de gran manera, más allá de nuestras diferencias y locuras, nos respetamos, cuidamos y elegimos cada día para compartir nuestras vidas. Agradezco a la vida el gran compañero que tengo y a mis padres que me bancan todas, y siempre están al pie del cañón, al igual que el apoyo de mis hermanos. Somos una gran familia, cada uno con sus proyectos de vida y nos apoyamos en cada instancia.

9)¿Metas adeudadas y a lograr?

Estoy realizando una Maestría de Desarrollo Territorial en Rafaela, Argentina, la cual me permitirá sumar mayor conocimiento a las propuestas de desarrollo de mi departamento y la región. La formación es siempre una oportunidad para crecer y compartir.

También lograr acompañar de la mejor manera posible la transición de mi tarea en la Fundación Desarrollo Regional Salto Grande, para que su acción social se siga fortaleciendo y apoyando al desarrollo de los emprendedores.

10)¿Objetivos futuros?

Vamos paso a paso, en primer lugar está el enfocarme en este desafío y lograr conjugarlo de la mejor manera posible con mi cotidianidad, con el acompañamiento de la familia.

Obviamente que la máxima aspiración que puedo tener a futuro es, pasado el tiempo, mirar hacia atrás sabiendo que di todo lo que estuvo a mi alcance para cumplir con el desafío que estoy asumiendo, y que ese trabajo generó mayores y mejores oportunidades para todos y todas.