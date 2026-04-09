Coutinho: “ANCAP asume la responsabilidad del abastecimiento en un contexto internacional muy inestable”

El integrante del directorio de ANCAP, Germán Coutinho, se refirió a la situación actual del abastecimiento de combustibles, el impacto del contexto internacional en los precios y la responsabilidad del ente estatal en un escenario marcado por la incertidumbre global.

En ese sentido, subrayó que “la responsabilidad de ANCAP como monopolio es el abastecimiento”, remarcando que el organismo ha trabajado “en forma intensa, siguiendo cada uno de los pasos”, especialmente en un contexto condicionado por conflictos internacionales que inciden directamente en el mercado energético.

Coutinho explicó que la volatilidad del precio del crudo ha sido uno de los principales factores de preocupación. “Si hubiera un barril entre 70 y 72 dólares, llegó a estar en 117 o 118, y hoy amaneció por debajo de los 100”, ejemplificó, destacando que estas variaciones obligan a una planificación constante para asegurar el suministro.

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En ese marco, aseguró que ANCAP ha realizado “una compra importante” de crudo, con la expectativa de que llegue “con normalidad”, como parte de una estrategia orientada a garantizar el abastecimiento en todo el país.

Nuevo esquema de fijación de precios

El director también hizo referencia al cambio en el esquema de determinación de precios a partir de la Ley de Urgente Consideración, señalando que ANCAP ya no define directamente las subas o bajas de los combustibles.

“Hoy ANCAP produce, genera toda la instancia, asume la responsabilidad, pero no diseña el contexto de precios”, indicó. En ese sentido, explicó que “los parámetros son elevados al Ministerio de Economía, que es quien finalmente define los valores al público”.

Según Coutinho, este sistema responde a variables internacionales, incluyendo el comportamiento del mercado global y factores geopolíticos, lo que anticipa que “seguramente haya nuevas subas en función de la evolución de esos indicadores”.

Frontera y diferencias de precios

Otro de los puntos abordados fue la situación en la frontera, donde se aplican descuentos de IMESI para equiparar precios con países vecinos. Coutinho indicó que estas decisiones “son casi de decreto” y tienen también un componente político.

En ese sentido, destacó que el escenario regional ha cambiado. “Hoy han aumentado los precios en Argentina y Brasil, lo que ha reducido la brecha con Uruguay”. Incluso mencionó que en ciudades como Concordia el combustible puede ser más caro que en el litoral uruguayo.

Asimismo, advirtió que en zonas con dificultades de abastecimiento en países vecinos podría generarse una mayor demanda hacia Uruguay, aunque aclaró que “en Uruguay no hay problemas de abastecimiento”.

Balance de gestión y desafíos

Consultado sobre la gestión del ente, Coutinho afirmó que ANCAP presenta “un balance positivo”, con ganancias por 72 millones de dólares, y destacó mejoras en algunas empresas del grupo.

Entre ellas, mencionó avances en Carboclor, en Argentina, donde “se revirtieron los números y pasó de pérdidas a ganancias”, así como la estabilidad en otras áreas. No obstante, reconoció que el sector del Portland continúa siendo el principal problema. “Es un tema descontrolado”, afirmó, al señalar que las pérdidas pasaron de unos 2 millones de dólares a comienzos de siglo a entre 25 y 30 millones en la actualidad.

En ese marco, informó que el directorio solicitó a las gerencias la elaboración de propuestas para revertir la situación. Entre las opciones en estudio, indicó que se descarta la privatización, mientras que la alternativa con mayor respaldo apunta a “potenciar la planta de Lavalleja y reducir al máximo la de Paysandú”.

De esta manera, el jerarca dejó en claro que, si bien ANCAP mantiene resultados positivos en términos generales, enfrenta desafíos estructurales que requerirán definiciones en el corto plazo, en un contexto donde el abastecimiento y los precios siguen condicionados por factores externos.

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