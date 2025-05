Cortocircuito en la transición: negaron Palacio Córdoba para conferencia de prensa del Intendente Electo

- espacio publicitario -

Promediando la mañana, la Intendente Ingrid Urróz respondió a la solicitud enviada un par de horas antes por Carlos Albisu para ser recibido para dar inicio a la transición en el gobierno departamental. El encuentro se concretó al mediodía de ayer, y desde el área de comunicaciones de Albisu se informó que luego de la reunión se realizaría una conferencia de prensa en el Palacio Córdoba. Cuando EL PUEBLO llegó para cubrir la misma, las puertas del Palacio Córdoba estaban cerradas y con la novedad que fue comunicada por allegados al Intendente Electo que “por disposición de la Intendencia de Salto, la conferencia de prensa no se podrá realizar en el Palacio Córdoba. Se realizará en la plazoleta Roosevelt”, que fue el lugar donde nos nucleamos los distintos medios para recoger las primeras impresiones de Albisu tras la reunión con Urróz.

– ¿Empezó con problemas la transición? ¿Le negaron el Palacio Córdoba?

– La transición empezó en el momento que dijimos que iba a empezar. Lo dijimos durante toda la campaña, que al otro día de las elecciones a las 12 del mediodía empezaba la transición. Tal cual dijimos, sucedió. Hoy temprano nos comunicamos con la Intendenta Ingrid Urróz para que nos recibiera a la fórmula y a mí. Así fue, ella nos recibió con el secretario general Juan Pablo Cesio, y ya empezamos conversando sobre lo que pretendemos de aquí para delante, de tener toda la información actual de la Intendencia de Salto. Nos dijeron que el miércoles va a estar incorporándose nuevamente a la secretaría general Gustavo Chiriff, que va a ser el interlocutor de la Intendencia con nuestra fórmula. Es muy positivo poder arrancar como queríamos, desde el primer día, sin descanso. Esto va a ser una característica que verán durante los 60 meses que vienen, esto va a ser intenso, se va a trabajar y mucho. Siempre hablamos de la idoneidad, de las ganas y de la cercanía, eso es lo que verán de todo un equipo que va a estar trabajando en los próximos 60 meses.

Después está el tema de los decretos, si se puede o no se puede hacer una conferencia (de prensa), y por supuesto que esta no es una conferencia política, esta es una conferencia del gobierno electo que viene y que ya, de alguna manera, empieza a gobernar y a trabajar.

– ¿Cómo será la dinámica de la transición?

– Habrá un interlocutor por la Intendencia, que ya la Intendenta dio su nombre, será Gustavo Chiriff como secretario general a partir de este miércoles y nuestra fórmula, Francisco Blardoni, Lucía Minutti, Mirna Haller y Walter Texeira, que estarán llevando adelante esa transición, ya presentando documentos el miércoles sobre la información que necesitamos en las diferentes áreas que hacen a la Intendencia para ir teniendo parte de la información. Y como toda transición, eso tendrá un ida y vuelta, podrá faltar algún tema, quedarán dudas, y más allá de lo frío que puede ser presentar eso y recibir esa información, después va a haber algo más de ida y vuelta entre su interlocutor, que no sé si luego abrirán la cancha a otro interlocutor, según el área donde puedan surgir dudas.

– ¿Se incorporarán los nuevos directores a esta transición?

– En principio no, es la fórmula la que arranca en esto, y en la medida que se vaya abriendo y teniendo las diferentes informaciones y las dudas que vayan surgiendo, se irá incorporando más gente. No es algo que tengamos que salir corriendo a tirar nombres, a muchos de ellos los tenemos aquí (señala su cabeza) desde hace mucho tiempo por las características, por la idoneidad, por las ganas, porque los hemos visto cómo trabajan y cómo se mueven, no solo desde lo político sino en la vida y en nuestro departamento, pero llegado el momento van a estar los nombres.

– ¿Cuáles son las áreas más importantes que interesa conocer?

– Hacienda, sin lugar a dudas. La parte de obras también, hay algunos temas en lo social. Recursos humanos, es muy importante. Pero la idea es ver cómo este plan de gobierno, que ha sido abarcativo a todas las áreas, como deporte, cultura, turismo, de alguna manera nos estará aportando. La estructura de ese pedido ya está armado por el equipo, y este miércoles va a ser entregado a quien va a ser la cara visible y voz de la Intendencia.

– ¿Piensa reunirse esta semana con empresarios en Montevideo?

– Justamente mañana (hoy) estoy arrancando. A veces uno peca de ansioso porque trata de ver para adelante y ser optimista. En enero, febrero y abril fui teniendo reuniones con empresarios, que en la medida que tengamos el okey, vamos a ir contando, porque no queremos generar expectativas. De todas maneras podemos afirmar que hay empresarios inmobiliarios y en la parte frigorífica, porque tenemos un grave problema con el frigorífico municipal, es algo que nos venimos moviendo desde febrero con ese tema y podemos adelantar que hay muchos interesados. Así que martes miércoles, jueves y viernes vamos a estar en Montevideo reunidos para ir avanzando en muchos de estos temas. Y muchos de quienes en algún momento intentaron instalarse en Salto pero no vieron del lado del gobierno departamental el calor que se necesita, de todas maneras quieren seguir apostando por el departamento, por algo será. Estamos en un lugar realmente espectacular desde todo punto de vista, geográfico, productivo y turístico. Hay gente que quiere apostar a esto y que quiere instalarse con sus inversiones acá.