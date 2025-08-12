Copa Uruguay. A UNIVERSITARIO LE FIJARON FECHA PARA DEBUTAR

- espacio publicitario -

En la tarde de este martes, se revelaron las fechas para los próximos partidos de la cuarta edición de la Copa Uruguay.

Universitario, el flamante Campeón del Interior, será local el martes 26 de agosto en el Parque Juan José Vispo Mari. A duelo único entre rojos y bohemios desde las 20.30′. En caso de empate al cabo de los 90′ directo a la ejecución de tiros penales.

A Wanderers lo dirige Alejandro Apud. El equipo de Alejandro Irigoyen a dos puntas: el Campeonato Salteño y la Copa Uruguay.