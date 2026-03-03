Copa Nacional de Selecciones Sub 18:Los Juveniles jugaron en todo el país

El fin de semana comenzaron a disputarse los partidos de ida de las finales en la categoría Sub-18, con las distintas selecciones del interior dando el primer paso en busca del título regional.

Litoral Norte

En la Confederación Litoral Norte, Salto dio un golpe importante como visitante al vencer 1 a 0 a Paysandú el pasado sábado en el Estadio Artigas de la capital sanducera. Un triunfo clave para el conjunto salteño, que ahora buscará cerrar la serie en casa.

- espacio publicitario -

Litoral

Por su parte, la selección de Río Negro se impuso 3 a 2 frente a Mercedes en un partido vibrante y cargado de emociones, tomando ventaja en la serie ante la capital mercedaria.

Lluvia de goles en el sur

Otro de los encuentros destacados fue el empate 4 a 4 entre la Federación de Colonia y Flores, en un duelo repleto de goles que dejó la llave completamente abierta de cara a la revancha.

En el este mandan los arachanes

En el este del país, Cerro Largo derrotó 1 a 0 a Maldonado, y la definición se trasladará ahora a territorio arachán este fin de semana.

Posible rival de Salto, de resultar campeones

Habrá que estar muy atentos a lo que ocurra en esa serie, porque del este podría salir el rival de Salto en caso de que el conjunto salteño logre consagrarse campeón regional el próximo domingo en el Estadio Ernesto Dickinson. Las finales están abiertas y prometen un desenlace apasionante.

El domingo 29 arriba desde Nuevo Berlin: Salto trabaja para recibir la Vuelta Ciclista del Uruguay

A menos de un mes del inicio de la edición número 81 de la Vuelta Ciclista del Uruguay, el país comienza a palpitar una de sus competencias deportivas más tradicionales y emblemáticas. La prueba más añeja del ciclismo nacional volverá a recorrer las rutas uruguayas con presencia de equipos internacionales y los principales exponentes del pelotón local.

La incógnita del Club Ciclista Libertad

En Salto, la gran interrogante gira en torno a la participación del Club Ciclista Libertad de Salto. Tras una destacada actuación en Rutas de América, el equipo salteño demostró estar a la altura de las circunstancias, peleando puestos de relevancia y siendo protagonista en varias etapas.

El argentino Ángel Oropel, oriundo de San Juan, fue uno de los refuerzos clave y respondió con creces: se metió en definiciones importantes y alcanzó incluso un quinto puesto en una llegada exigente. Junto a él, Germán Domínguez fue otra de las revelaciones, especialmente tras su gran rendimiento en la segunda etapa.

Sin embargo, el factor económico aparece como el principal obstáculo. Afrontar la Vuelta implica una inversión considerable en logística, traslados, alojamiento y estructura, algo que hoy no resulta sencillo para la institución salteña. La decisión final aún no está tomada, pero el tiempo apremia.

Salto vuelve a ser protagonista

Más allá de la presencia o no del equipo local, lo que está confirmado es que la Vuelta volverá a llegar a Salto después de muchos años. La última vez fue en 2011, cuando el arribo se produjo frente al gimnasio Arnoldo Vernasconi.

En esta oportunidad, la etapa partirá desde Nuevo Berlín, en el departamento de Río Negro, cruzará por Paysandú y culminará en Salto. El punto de llegada estará ubicado frente a la Jefatura de Policía, en Plaza de los 33, donde se bajará la bandera a cuadros para definir al ganador de la etapa.

La Intendencia de Salto, a través de la Dirección de Deportes y la Dirección de Obras, ya trabaja en la puesta a punto de los accesos por donde ingresará la caravana multicolor proveniente del sur. Se espera una multitud acompañando el arribo, en una jornada que promete ser una verdadera fiesta del ciclismo.

La Vuelta no solo moviliza al pelotón; moviliza ciudades enteras. Y esta vez, Salto vuelve a estar en el mapa grande del ciclismo nacional.

Enlace para compartir: https://elpueblodigital.uy/ipaz